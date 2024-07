Fake news: é falso que o centro de imprensa em Paris foi evacuado por ameaça de bomba

O correspondente do Esportes O POVO em Paris, Victor Pereira, desmentiu as informações que circulam nas redes sociais

O correspondente do Esportes O POVO em Paris, Victor Pereira, desmentiu as informações que circulam nas redes sociais sobre uma possível ameaça de bomba no Centro de Imprensa na capital francesa. A "fake news" apontava que os organizadores teriam evacuado os jornalistas do local mais cedo, informação esta que é falsa.

Trabalhando diretamente na Cidade Luz, Victor Pereira explicou que tudo segue normalmente na cidade europeia, que vive a expectativa para a abertura oficial dos Jogos Olímpicos. A cerimônia está prevista para começar às 14h30min (horário de Fortaleza) desta sexta-feira, 26.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Até o momento não existe essa informação. Nós estamos na rua, mas temos colegas que estão no centro de imprensa trabalhando normalmente. Está tudo normal, até o momento, não existe essa informação de que o centro de imprensa estaria sendo evacuado por ameaça de bomba”, contou Victor Pereira.