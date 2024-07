O POVO estreia programa sobre a Olimpíada de Paris no Youtube

Programa ESPORTES O POVO PARIS 2024 estreia nesta sexta-feira, 26 Crédito: Reprodução

O POVO estreia nesta sexta-feira, 26, o programa Esportes O POVO Paris 2024 dedicado à cobertura das Olimpíadas, no canal do O POVO no Youtube, das 16 horas às 17 horas. A atração terá apresentação de Fernando Graziani, âncora da rádio O POVO CBN e colunista do O POVO. Ao longo das Olimpíadas, serão realizadas seis lives no canal do O POVO no Youtube, trazendo informações e análises sobre os principais acontecimentos dos Jogos Olímpicos de Paris. A pauta de estreia do programa abordará a abertura oficial da Olimpíada em solo francês e as principais chances de medalha do Time Brasil.

Neste sexta, Fernando Graziani receberá no estúdio o editor de Esportes do O POVO Lucas Mota e terá a presença online no debate de Regys Araújo, jornalista e editor-chefe do Surto Olímpico, portal especialista em Olimpíadas e Paralimpíadas. Correspondente do O POVO em Paris, Victor Pereira trará informações diretamente da Cidade da Luz, mostrando o clima da sede das Olimpíadas 2024. Quem também participará do programa desta sexta-feira é a repórter e colunista do O POVO, Iara Costa, que está dedicada exclusivamente à cobertura dos Jogos neste período.

O programa tem estreia marcada para hoje, sexta-feira, dia 26 de julho, e terá, além de Fernando Graziani, a presença de Lucas Mota, editor de Esportes do O POVO, e de Iara Costa, repórter e colunista do O POVO. Victor Pereira, correspondente do jornal, falará diretamente de Paris, trazendo as notícias mais atualizadas da Cidade Luz. Com objetivo de trazer ainda mais informações e curiosidades sobre os Jogos Olímpicos, todas as seis edições do programa terão convidados especiais para falar sobre o tema. As lives serão transmitidas às segundas e sextas durante o período dos Jogos Olímpicos, no mesmo horário, das 16 horas às 17 horas. "O objetivo dos programas, assim como as escolhas das datas, é trazer um panorama atual do que mais relevante ocorre na Olimpíada de Paris, sempre com olhar de especialistas", pontuou o apresentador do Esportes O POVO Paris 2024. João Marcelo, atualmente editor de Política do O POVO e com experiência em cobertura olímpica – esteve presente na Rio-2016 como repórter de esportes do O POVO –; Thiago Minhoca, comentarista da Rádio O POVO CBN; e João Vitor Umbelino, repórter de Esportes, também participarão de algumas edições do programa.