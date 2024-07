Marcus D’Almeida enfrentará ucraniano nas eliminatórias do tiro com arco nas Olimpíadas

Marcus D’Almeida representa o Time Brasil no tiro com arco nas Olimpíadas. Crédito: Miriam Jeske/COB

O brasileiro Marcus Vinícius D’Almeida, número 1 do ranking mundial do tiro com arco, terminou na 17ª posição na prova de ranqueamento da modalidade nos Jogos Olímpicos, com 673 pontos. Assim, o carioca de 26 anos irá enfrentar o ucraniano Mykhailo Usach, que terminou na 48ª colocação. Ambos se enfrentam nesta terça-feira, 2, por volta das 8h20min (de Brasília). No primeiro round da classificatória, o brasileiro terminou na 40ª posição. Entretanto, a partir da segunda rodada de tiros, ele variou entre as colocações do Top-20 da competição. Na soma das 72 flechas disparadas por Marcus, ele cravou 28 delas na pontuação 10, a maior possível em um único tiro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A fase de classificação do tiro com arco funciona com 12 rounds com seis tiros para cada atleta, totalizando 72 flechas. O objetivo da prova é somar a maior quantidade possível de pontos, para ficar numa posição alta na classificação e assim, enfrentar um adversário pior ranqueado.