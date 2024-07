Enquanto isso em Paris: mulheres do Brasil brilham, e rugby tem semifinais definidas

Gabis brilham em vitórias do futebol e handebol feminino e Brasil conquista boas colocações no tiro ao arco. Argentina é eliminada no rugby masculino e EUA vence sem dificuldades no futebol feminino

O Brasil entrou em disputa nas Olimpíadas de Paris-2024 no segundo dia de busca por medalhas em três modalidades. No futebol feminino, no handebol e no tiro com arco, os representantes do Time Brasil somaram bons resultados.

No início da manhã nesta quinta-feira, 25, na competição de tiro com arco, a primeira representante brasileira a competir pela modalidade nos Jogos Olímpicos, Ana Luiza Caetano, fez a melhor marca da carreira e terminou a disputa na 19ª colocação entre 64 atletas com 660 pontos. Com a classificação, ela irá enfrentar a eslovena Zana Pintaric, da 46ª posição, na próxima terça feira, 30, às 7h20min.

Na mesma modalidade categoria masculina, o brasileiro Marcus Vinícius D’Almeida, número 1 do ranking mundial, terminou a disputa do dia na 17ª posição com 673 pontos. Na fase eliminatória, ele irá enfrentar o ucraniano Mykhailo Usach, da 48ª colocação, na terça-feira, 30, por volta das 8h20min (de Brasília).