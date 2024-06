Messi abre o jogo sobre disputar as Olimpíadas pela Argentina

Lionel Messi abriu o jogo sobre disputar as Olimpíadas de Paris pela seleção da Argentina. Em entrevista à ESPN da Argentina, o craque, de 36 anos, considerou que “seria demais” estar nos Jogos após disputar a Copa América. Ele destacou a idade e o período fora do Inter Miami, seu clube nos Estados Unidos.

“Conversei com Mascherano (técnico da Argentina olímpica) e a verdade é que ambos entendemos a situação. É difícil porque estamos na Copa América. Seriam dois, três meses seguidos sem estar no clube e, mais do que tudo, não tenho idade para estar em todas. Tenho que escolher com cuidado e seria demais jogar dois torneios seguidos. Tive muita sorte de jogar as Olimpíadas, de vencê-las junto com Masche. Sub-20, memórias que nunca esquecerei”, disse Messi, em entrevista à ESPN da Argentina.

