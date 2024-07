Argentina x Marrocos ao vivo no futebol das Olimpíadas: onde assistir

Os Jogos Olímpicos de Paris, capital da França, têm início oficialmente no dia 26 de julho e serão finalizados no dia 11 de agosto. Entretanto, algumas competições acontecem antes da cerimônia de abertura.

Confira a seguir a programação dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 de hoje, quarta, 24 de julho (24/07).

VEJA | O POVO terá correspondente em Paris para reforçar cobertura das Olimpíadas

Os jogos Olímpicos de Paris vão ser transmitidos no site oficial das Olimpíadas, Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e Cazé TV (YouTube, Twitch e Amazon Prime Vídeo, para assinantes).

Futebol - Masculino



10h - Uzbequistão vs. Espanha (Masculino) - Parc des Princes (site das Olimpíadas e Sportv);



10h - Argentina vs. Marrocos (Masculino) - Estádio Geoffroy-Guichard (site das Olimpíadas, Sportv e Cazé TV);



12h - Egito vs. República Dominicana (Masculino) - Estádio La Beaujoire (site das Olimpíadas e Sportv);



12h - Guiné vs. Nova Zelândia (Masculino) - Estádio de Nice (site das Olimpíadas e Sportv);



14h - Japão vs. Paraguai (Masculino) - Estádio Bordeaux (site das Olimpíadas e Sportv);



14h - Iraque vs. Ucrânia (Masculino) - Estádio de Lyon (site das Olimpíadas e Sportv);



16h - Mali vs. Israel (Masculino) - Parc des Princes (site das Olimpíadas e Sportv);



16h - França vs. EUA (Masculino) - Estádio de Marselha (site das Olimpíadas e Cazé TV).



Rugby Sevens - Masculino



10h30 - Austrália x Samoa - Parc des Princes (site das Olimpíadas);



11h - Argentina x Quênia - Stade de France (site das Olimpíadas);



11h30 - França x EUA - Stade de France (site das Olimpíadas);



12h - Fiji x Uruguai - Stade de France (site das Olimpíadas);



12h30 - Irlanda x África do Sul - Stade de France (site das Olimpíadas);



13h - Nova Zelândia x Japão - Stade de France (site das Olimpíadas);



14h - Austrália x Quênia - Stade de France (site das Olimpíadas);



14h30 - Argentina x Samoa - Stade de France (site das Olimpíadas);



15h - França x Uruguai - Stade de France (site das Olimpíadas);



15h30 - Fiji x EUA - Stade de France (site das Olimpíadas);



16h - Irlanda x Japão - Stade de France (site das Olimpíadas);



16h30 - Nova Zelândia x África do Sul - Stade de France (site das Olimpíadas).

Programação das Olimpíadas de Paris 2024: calendário do futebol

O futebol nas Olimpíadas começará no dia 24 de julho, quarta-feira, com partidas das seleções masculinas. O Brasil, que ficou com o ouro nas duas últimas edições (Rio 2016 e Tóquio 2020), não se classificou para a disputa deste ano. A final acontecerá no dia 9 de agosto.

No dia 25, terá início o futebol feminino.O Brasil estreia às 16 horas (de Brasília), contra a Nigéria, pelo grupo C. Depois, a Seleção enfrenta o Japão, às 12 horas (de Brasília) do dia 28. Por fim, a Alemanha será a última rival das brasileiras na fase de grupos, no dia 31, às 12 horas (de Brasília).