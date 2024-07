Argentina bate Colômba na prorrogação e é campeã da Copa América-2024

A Argentina é a campeã da Copa América-2024. Em jogo que teve 75 minutos de atraso no início por causa de problemas na entrada dos torcedores no Hard Rock Stadium, em Miami e terminou apenas na madrugada desta segunda-feira (15/7), venceu a Colômbia por 1 a 0. O gol foi do artilheiro da competição, Lautaro Martínez, aos seis minutos do segundo tempo da prorrogação. No tempo normal placar seguiu em branco. Vale citar que Lautaro entrou apenas aos seis minutos da primeira etapa do tempo-extra. Este foi o 16º caneco de Copa América, o segundo seguido. Isso faz dos Hermanos os maiores campeões (o Uruguai tem 15). A Colômbia tentava a segunda taça.

O jogo, o último de Di Maria com a camisa da seleção da Argentina, foi equilibrado e truncado. Mas com os times criando oportunidades. Messi, que fez partida discreta, saiu aos 20 da etapa final, com uma lesão no tornozelo. No banco, chorou copiosamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Primeiro tempo com poucas emoções

Apesar da Argentina tentar se impor, os primeiros minutos foram da Colômbia, com o palmeirense Richard Ríos centralizando as jogadas e municiando James e Árias. Córdoba quase marcou concluindo jogada, mas que raspou a trave direita de Dibu Martínez. Depois dos 15 minutos, o jogo passou a ficar mais truncado, com muitas faltas, algumas mais duras. Messi teve a melhor chance da Argentina, num chute para defesa de Vargas. O astro argentino, no fim do primeiro tempo, numa jogada pela esquerda, dividiu com Santiago Árias e sentiu o joelho. Assim, 0 a 0 no placar, com a Colômbia com um pouco mais de posse (53%) e mais finalizações (4 a 1) numa etapa que deixou a desejar.