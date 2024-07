França x EUA ao vivo no futebol das Olimpíadas: onde assistir

O confronto terá transmissão ao vivo no Globoplay (streaming), Sportv (TV fechada) e na Cazé TV (no YouTube e Twitch). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Mandantes, a equipe francesa vem confiante pela conquista do ouro olímpico. Ao longo da história dos Jogos, foram conquistadas duas medalhas no futebol masculino: prata em 1900 e ouro em 1984, quando derrotou o Brasil.

Sob o comando do ex-jogador Thierry Henry, a França trouxe algumas peças conhecidas do público que acompanha o futebol internacional. Sem Mbappé, a grande estrela do time olímpico é Alexandre Lacazette, experiente atacante do Lyon, que deve ser o capitão da equipe.

Os Estados Unidos, por sua vez, também têm duas medalhas olímpicas. Há uma curiosidade sobre essas conquistas, já que ambas foram conquistadas em 1904. Isso porque naquela edição foi apenas uma demonstração, contando com uma equipe amadora canadense, que levou o ouro, e duas norte-americanas, que ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.