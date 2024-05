Endrick se despede do Palmeiras com choro e emoção: ‘Feliz e triste ao mesmo tempo’

Chegou ao fim a passagem de Endrick pelo Palmeiras. O camisa 9 fez sua última partida pelo Alviverde nesta quinta-feira, no empate com o San Lorenzo (ARG), e se emocionou. Afinal, antes da partida, o futuro atacante do Real Madrid se debulhou em lágrimas. Ao apito final, contudo, ele explicou o choro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu fico feliz e triste ao mesmo tempo, porque, como eu já falei, eu prezo muito a gratidão. Eu tenho muita gratidão para o Palmeiras por tudo o que fez na minha vida e por tudo que faz. Agora é difícil falar, mas eu estou muito feliz. Eu chorei ali, mas vou tentar não chorar de novo para ficar tranquilo”, disse Endrick.