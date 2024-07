Tornozelo inchado de Messi chama atenção após substituição na final

Craque se machuca sozinho e precisa ser substituído no segundo tempo; já sentado no banco de reservas, não conteve as lágrimas

Lionel Messi viveu uma situação pra lá de dolorosa na final da Copa América deste domingo (14), vencida pela Argentina diante da Colômbia. Isso porque seu tornozelo ficou bastante inchado após se machucar sozinho e precisar ser substituído no segundo tempo.

Ovacionado pela torcida, Messi mandou a chuteira para longe, sentou no banco de reservas e caiu aos prantos. Ao mesmo tempo, iniciou o tratamento com gelo no tornozelo inchado. A cena chocou os torcedores argentinos presentes no estádio. Alguns deles, aliás, apareceram no telão notoriamente emocionados com a situação do ídolo.

O camisa 10 já havia sentido dores na reta final da primeira etpaa, mas permaneceu em campo. Mas, aos 18 minutos da segunda etapa, caiu no gramado com mão na perna e recebeu pronto atendimento dos médicos, que sinalizaram a necessidade de substituição.