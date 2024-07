Enquanto isso em Paris: polêmica em Argentina x Marrocos, goleada do Japão e rugby tem resultados previsíveis

Primeiro dia das Olimpíadas de Paris-2024 teve agenda ocupada pela primeira rodada do futebol masculino e por duas rodadas sequenciais no rugby sevens

Em um segundo tempo com 15 minutos de acréscimos, o Marrocos quase viu o triunfo escapar com um gol marcado por Christian Medina para a Argentina. O tento que daria a igualdade aos hermanos ocasionou uma invasão de campo por torcedores marroquinos, forçando uma paralisação de mais de uma hora do jogo. Após o retorno do embate, o gol foi anulado, o que confirmou a vitória marroquina.

As disputas das Olimpíadas de Paris-2024 começaram oficialmente nesta quarta-feira, 24, pelo futebol masculino e pelo rugby sevens com jogos agitados e polêmicos. Na partida de abertura, pelo Grupo B, a Argentina de Javier Mascherano foi superada em 2 a 1 pelo Marrocos em embate protagonizado não pelos gols de Soufiane Rahimi — que marcou duas vezes para os marroquinos — e Simeone, que descontou para os hermanos, mas por imbróglios.

No Grupo A, a França bateu os Estados Unidos por 2 a 0, com tentos feitos no segundo tempo por Lacazette, Olise e Badé. A equipe ocupa a liderança do grupo porque a Nova Zelândia possui um saldo de gols menor, já que venceu o Guiné por 2 a 1. Os gols neozelandês foram marcados por Waine e Garbett, enquanto Diawara fez para os guineses.

A segunda rodada do futebol masculino ocorre no sábado, 27, com Argentina x Iraque e República Dominicana x Espanha às 10 horas. Às 12 horas, a Ucrânia enfrenta o Marrocos e o Uzbequistão joga contra o Egito, enquanto às 14 horas a Nova Zelândia enfrenta os Estados Unidos e Israel joga diante do Paraguai. A segunda rodada será fechada às 16 horas, com França x Guiné e Japão x Mali.

Do Grupo D saiu a maior goleada da primeira rodada. O Japão bateu o Paraguai por nada menos que 5 a 0. Os gols da partida, marcados em cima do goleiro Gatito Fernandez, do Botafogo, foram feitos por Yamamoto e dobletes de Mito e Fujito. Pela mesma chave, Israel e Mali ficaram apenas no empate em 1 a 1 no Parc des Princes.

No Grupo C, o único time a sair de campo vitorioso foi a Espanha, que bateu o Uzbequistão por 2 a 1. Pubill abriu o placar para os espanhóis e Shomurodov deixou tudo igual. Na segunda etapa, Sergio Gomez voltou a colocar o grupo europeu na frente no marcador. Egito e República Dominicana não saíram do empate sem gols.

Pelo Grupo A, ocupam as duas primeiras posições a Nova Zelândia e a Irlanda. Os 'All Blacks', como são conhecidos os neozelandeses do rugby, bateram o Japão por 40 a 12 no primeiro jogo e a também tradicional África do Sul no segundo embate por 17 a 5. Já os irlandeses bateram os sul-africanos por 10 a 5 no primeiro embate e o Japão por 40 a 5 na segunda partida.

Além do futebol, o primeiro dia de competições dos Jogos Olímpicos também foi recheado de Rugby Sevens, quando entraram em campo as 12 seleções masculinas classificadas divididas em três grupos. Cada país disputou dois jogos contra times dos seus respectivos chaveamentos.

Fortes no rugby, Nova Zelândia e África do Sul se enfrentaram nas Olimpíadas, com vantagem para os All Blacks. Crédito: Carl de Souza/ AFP

No Grupo B, levaram a melhor a Argentina e a Austrália, duas seleções também tradicionais no Rugby. Os hermanos, vaiados no jogo de abertura, não se abateram e venceram o Quênia por 31 a 12. O triunfo albiceleste se repetiu no segundo embate, quando a equipe hermana venceu o Samoa por 28 a 12. Já a Austrália venceu o Samoa por 21 a 14 no primeiro jogo e o Quênia por 21 a 7 no segundo duelo.

Argentina venceu os dois jogos disputados pelo Rugby Sevens nas Olimpíadas. Crédito: Carl de Souza/ AFP

Na busca pelo tricampeonato, já que conquistou ouro na modalidade pelo masculino no Rio-2026 e em Tóquio-2020, a seleção de Fiji foi a principal protagonista da modalidade na Chave C ao vencer o Uruguai por 40 a 12 e os Estados Unidos por 38 a 12. Na segunda colocação, a França empatou com os Estados Unidos em 12 a 12 e venceu o Uruguai em 19 a 12.

Maior candidato ao ouro, Fiji venceu os dois jogos disputados no Rugby Sevens. Crédito: Carl de Souza/ AFP

As equipes já voltam a campo na próxima quinta-feira, 25, a partir das 9 horas, quando Samoa e Quênia se enfrentam. Às 9h30min, Argentina e Austrália jogam pela liderança do Grupo B e meia hora depois, ás 10 horas, Estados Unidos e Uruguai jogam em busca da primeira vitória na competição. Com os jogos sequenciais, Fiji de França se enfrentam às 10h30min, África do Sul e Japão se encontram às 11 horas e Nova Zelândia entra em campo contra a Irlanda às 11h30min.

As quartas de final serão disputadas ainda na quinta-feira, enquanto a definição de medalhas de bronze, prata e ouro ocorrerão na sexta-feira, 27.