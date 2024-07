Argentina marca no último lance e empata com o Marrocos na estreia do futebol nos Jogos Olímpicos

Jogadores de Argentina e Marrocos em jogo válido pela 1ª rodada das Olimpíadas Crédito: Arnaud FINISTRE / AFP

A Argentina empatou com o Marrocos, nesta quarta-feira, pela primeira rodada do futebol nos Jogos Olímpicos de Paris. No estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Éttiene, a partida terminou empatada em 2 a 2. Com o resultado, as duas seleções somam um ponto no grupo B. A outra partida da chave, entre Iraque e Ucrânia, acontece ainda nesta quarta-feira, às 14 horas (de Brasília). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A seleção argentina volta a campo neste sábado, às 10 horas, diante do Iraque. O Marrocos enfrenta a Ucrânia também no sábado, às 12 horas. As duas partidas são válidas pela segunda rodada do futebol nos Jogos Olímpicos.

A seleção marroquina abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, aos 47 minutos. Depois de boa jogada trabalhada pelo lado direito, El Khannouss cruzou e Soufiane Rahimi completou para o fundo do gol.

Já na segunda etapa, Ilias Akhomach foi derrubado dentro da área por Julio Soler e o árbitro anotou pênalti para o Marrocos. Rahimi foi o encarregado da cobrança e marcou o segundo dele na partida, aos cinco minutos. A Argentina descontou aos 23 minutos. Soler recebeu dentro da área e cruzou para Giuliano Simeone balançar as redes. No último lance do jogo, aos 60 minutos, Thiago Almada finalizou e o goleiro deu rebote. Otamendi pegou a sobra e mandou a bola no travessão, Amione cabeceou mais uma vez na trave e finalmente Cristian Medina marcou o gol de empate argentino.