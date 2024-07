Messi mostra indignação após confusão em Argentina x Marrocos na estreia das Olimpíadas

Partida entre Marrocos e Argentina, pelas Olimpíadas de Paris, ficou parada por mais de uma hora. Crédito: Arnaud Finistre/ AFP

Camisa 10 da equipe principal da Argentina, o astro Lionel Messi se pronunciou após confusão que marcou a derrota da seleção albiceleste na estreia dos Jogos Olímpicos nesta quarta-feira, 24. Por meio dos stories da rede social instagram, o atleta se pronunciou com um "Insólito" e um emoji de espanto. Comandada pelo ex-jogador de futebol Javier Mascherano, o grupo portenho foi derrotado em 2 a 1 no o estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Éttiene, na França em um jogo para lá de agitado. No último lance do jogo, aos 60 minutos, o atleta do Botafogo, Thiago Almada, finalizou e o goleiro deu rebote. Otamendi pegou a sobra e acertou o travessão, Amione cabeceou mais uma vez na trave e finalmente Cristian Medina mandou para as redes, em um lance controverso. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O suposto empate gerou irritação da torcida de Marrocos, que promoveu uma invasão e começou a atirar objetos no gramado. O Comitê Olímpico informou posteriormente que a partida ainda não havia acabado, apesar de a indicação do árbitro.