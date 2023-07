De fast-food a caviar: conheça alimentos banidos em alguns países do mundo

Alguns alimentos comuns na maior parte do mundo são proibidos em diversos países por medidas sanitárias e ambientais, aspectos culturais e até por medidas protecionistas de alguns Estados europeus.

Sendo assim, conhecer esses alimentos pode poupar turistas de situações incômodas nesses países. Veja alguns dos alimentos banidos ao redor do mundo:

Big Mac

O famoso sanduíche da rede de fast-food Mcdonald's é proibido na Índia por ser produzido com carne bovina. Na índia, a vaca é considerada animal sagrado para a maioria da população, que é praticante do hinduísmo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para se adequar ao país, a rede de fast-food criou o Maharaja Mac, que é semelhante ao Big Mac, porém feito com hambúrgueres de frango.

M&M’s

Na Suécia, a fabricante de doces Mondelez já estava vendendo amendoins cobertos de chocolates sob a marca Marabou. A embalagem continha um único “M” que seria parecido demais com o M&M e poderia confundir os clientes.

Então, em 2016, um tribunal sueco decidiu contra a empresa Mars em uma disputa de registro de marca com a Mondelez.

Peixe Fugu

O peixe Fugu, conhecido no Brasil como baiacu, é um alimento perigoso para se preparar e comer. Para não expelir toxinas, o animal fica vivo até a hora do preparo. A produção é tão delicada que os chefes treinam anos e precisam ter uma licença especial para prepará-lo no Japão, onde ele é considerado uma iguaria.

Assim, o consumo do alimento é proibido em muitos países fora da Ásia, incluindo toda a União Europeia.

Ortolan

Ortolan é um passarinho de origem francesa que, no passado, era uma iguaria da nobreza. Hoje em dia, a França proíbe expressamente a caça, a venda e o consumo de ortolan, que também é ilegal nos outros países europeus.

Ele entrou em risco de extinção após décadas de caça desenfreada para consumo humano.

Foie Gras

Essa comida é feita com fígado de ganso ou pato e os animais são alimentados à força até seu fígado atingir o tamanho máximo. As críticas de crueldade animal fizeram o prato ser proibido em cidades americanas como San Diego e Chicago e países como Austrália, Argentina, Reino Unido, Dinamarca, Finlândia e Alemanha.

No Brasil, um projeto de lei de 2020 tramita para proibir a produção e o consumo de foie gras.

Absinto

O absinto é uma bebida alcoólica que é feita a partir de anis, losna e outras ervas. O teor alcoólico pode chegar a 80% e há relatos de que causa alucinações se for consumido em excesso.

Ele é proibido em diversos países, incluindo Nova Zelândia, Austrália e Estados Unidos. No Brasil, a bebida é permitida, desde que não ultrapasse 54% de teor alcoólico.



Caviar de Beluga

O caviar de beluga é proibido nos Estados Unidos desde 2005, quando o US Fish and Wildlife Service (unidade do Departamento do Interior dos EUA dedicada à preservação da vida selvagem) baniu a importação deste caviar.

A proibição ocorreu depois que o esturjão-beluga passou a ser uma espécie ameaçada de extinção.