Abertura das Olimpíadas 2024: quem vai cantar na cerimônia?

Sem confirmação dos organizadores, confira as especulações sobre a artista que deve se apresentar na abertura das Olimpíadas de Paris 2024

Uma figura coberta por roupa metalizada aparece por 21 segundos em gravação divulgada no perfil oficial das Olimpíadas sobre a cerimônia de abertura. É Céline Dion? Ou Lady Gaga? Com mais de 300 mil visualizações, o vídeo desencadeou especulações sobre o nome cotado para a apresentação do evento.

A organização não realizou anúncios ou confirmou a artista responsável pela performance na sexta-feira, 26 de julho, mas a chegada das cantoras Céline Dion e Lady Gaga em Paris renovou a curiosidade do público.