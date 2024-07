Macron visita Vila Olímpica e diz que França está 'pronta' para sediar os Jogos de Paris-2024

Quatro dias antes da inédita cerimônia de abertura, nas margens do Sena, Macron supervisionou com o seu ministro do Interior, Gérald Darmanin, os elementos de segurança "mais confidenciais".

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou nesta segunda-feira (22) que a França está "pronta" para sediar os Jogos Olímpicos de Paris 2024, quatro dias antes do início do grande evento esportivo mundial.

"Há anos trabalhamos nestes Jogos e estamos no início de uma semana decisiva com a cerimônia de abertura na sexta-feira" e o desenvolvimento dos Jogos "cem anos depois" dos últimos realizados na capital francesa, garantiu.

A organização finaliza os últimos preparativos para a cerimônia de abertura, com dois ensaios do desfile no rio agendados para segunda e quarta-feira, antes do grande dia, na sexta-feira.

O sol e as previsões meteorológicas dos últimos dias trouxeram alívio à organização, depois do pesadelo das chuvas intermináveis de junho, quando a qualidade da água do Sena e seu caudal não permitiam banhos, o que disparou todos os alarmes.