Atletas brasileiros viajam a Paris para recuperar vaga nas Olimpíadas; entenda

Três atletas brasileiros irão chegar em Paris nesta terça-feira, 23, para uma missão super importante: recuperar a vaga perdida nos Jogos Olímpicos. Os competidores Max Batista (marcha atlética), Hygor Gabriel (revezamento 4x100m) e Lívia Avancini (arremesso de peso) ficaram de fora da delegação do Comitê Olímpico do Brasil (COB) mesmo classificados após erro no protocolo de teste antidoping que deveria ter sido feito em três etapas com 21 dias de intervalo entre cada exame sem qualquer aviso prévio.

Agora, com recursos da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), eles foram para França em busca de tentar, sob recurso da Corte Arbitral do Esporte AdHoc Division — que funciona dentro das Olimpíadas e costuma julgar casos em pouco tempo —, recuperar a classificação desperdiçada.

Entenda o caso

Os atletas Max Batista (marcha atlética), Hygor Gabriel (revezamento 4x100m) e Lívia Avancini (arremesso de peso) cumpriram todos os critérios para conquistar a vaga olímpica, mas ficaram de fora da listagem final dos convocados pela CBAt por não terem passado por, no mínimo, três testes antidoping com um intervalo de 21 dias entre cada exame.