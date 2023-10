Surfista Ítalo Ferreira posa em fotos raras durante eclipse solar

O surfista Ítalo Ferreira posou em fotos inéditas feitas durante o eclipse solar anular que ocorreu na tarde deste sábado, 14.

O atleta foi capturado no momento exato em que a sombra da Lua cobriu o Sol parcialmente. Com o posicionamento do surfista e a forma como as imagens foram capturadas, Ítalo parece estar "dentro" do anel de fogo formado pelo fenômeno.