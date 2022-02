Esquiadora chinesa Eileen Gu faz história em Olimpíadas de Inverno; conheça

Aos 18 anos de idade, Eileen Gu conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata nas Olimpíadas de Inverno, tornando-se a primeira atleta do esqui de estilo livre a conquistar três medalhas na mesma edição e uma das estrelas dos Jogos de Beijing 2022. Nascida na Califórnia, EUA, Eileen é filha de uma chinesa esquiadora e compete pela China desde 2019.

Além de ser um destaque no esporte, a atleta chama atenção pela sua vida pessoal. Eileen Gu é modelo fotográfica nas horas vagas e influencer digital, além de usar toda sua fama para causas socais e ser uma amante de piano. A 'Princesa da Neve', como ficou conhecida, afirma que sua participação nas Olimpíadas de Inverno mudou sua vida para sempre.



"Foram duas semanas seguidas dos altos e baixos mais intensos que já passei na minha vida. Mudou a minha vida para sempre. O segundo salto que eu acertei, aquele 1600 no big air, eu sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma. Nunca imaginaria que eu sairia com mais uma prata e outro ouro ", disse Eileen após conquistar ouro no halfpipe do esqui estilo livre.

Eileen Gu, esquiadora chinesa nascida nos EUA e destaque nas Olimpíadas de Inverno 2022 com apenas 18 anos de idade (Foto: MANAN VATSYAYANA/AFP)



Eileen Gu é chinesa nascida nos EUA; entenda

Eileen Gu compete no esqui estilo livre desde criança e só resolveu mudar a sua nacionalidade para chinesa em 2019, aos 15 anos de idade, quando estava a um ano dos Jogos Olímpicos da Juventude 2020.

Filha de uma chinesa e um norte-armericano, Eileen é fluente tanto em inglês quanto em mandarim e nunca revelou o real motivo de mudar sua nacionalidade. No entanto, tenta amenizar a situação afirmando sentir orgulho dos dois países, apesar da rivalidade e tensão que vivem.

"Tenho orgulho da minha herança e igualmente da minha educação americana. A oportunidade de ajudar a inspirar milhões de jovens onde minha mãe nasceu é uma oportunidade única na vida de ajudar a promover o esporte que amo", afirmou a atleta em uma publicação no Instagram.

Eileen Gu e sua carreira de modelo

A esquiadora também entrou para o mundo da moda muito cedo. Eileen Gu tem 1,75m de altura, traços asiáticos e cabelos claros. Sua aparência sempre se destacou e a atleta já estampou a capa de diversas revistas como Elle e Vogue. Eileen Gu também já fez trabalhos para grandes marcas, como Tiffany, Louis Vuitton e Victoria's Secret.

Além disso, ela não esconde o sonho de alçar voos maiores no mundo da moda, apesar de precisar se ausentar de semanas importantes da moda por estar competindo.

Eileen Gu e sua influência digital: causas sociais e o piano

Com 1,3 milhão de seguidores no Instagram, a esquiadora também é considerada uma influenciadora digital e usa seu espaço na web para muito além do esporte. Eileen procura sempre estar engajada com as causas sociais do momento, principalmente a luta contra a violência anti-asiática nos Estados Unidos. Porém, quando se trata de temas polêmicos da China, ela prefere não se manifestar.

