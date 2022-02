Destaque do esqui será o porta-bandeira do Brasil na Cerimônia de Encerramento dos Jogos de Inverno

Manex Silva bateu o recorde de pontos do Brasil no cross-country

O esquiador Manex Silva será o porta-bandeira do Brasil na Cerimônia de Encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, que acontecerá neste domingo, às 8 horas, no Ninho do Pássaro. O brasileiro se destaca como o primeiro do país a participar de quatro provas em uma mesma edição dos Jogos de Inverno. Além disso, Manex bateu o recorde de pontos do Brasil no cross-country.

Em vídeo publicado nas redes sociais do "Time Brasil", Manex não escondeu a felicidade em representar o país em um momento tão significativo.

“É uma honra pra mim ser escolhido como porta-bandeira. Estou muito feliz pela notícia e por poder viver essa experiência única, que até agora só tive a oportunidade de ver na TV. Estava ansioso para poder participar do desfile e carregar a bandeira vai ser uma forma de agradecer a todos mundo no Brasil que acompanhou os Jogos de Inverno e torceu por nós aqui em Pequim 2022”, disse.

Nascido em Rio Branco, no Acre, atualmente Manex mora na Espanha. Ele terá a companhia da também esquiadora e caçula da delegação Eduarda Ribera, de 17 anos, na Cerimônia de Encerramento.

