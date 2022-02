Pequim: Manex Silva será o porta-bandeira no encerramento dos Jogos

O esquiador Manex Silva, de 19 anos, será o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento da Olimpíada de Inverno no domingo (20), às 9h (horário de Brasília), no estádio Ninho do Pássaro, em Pequim (China). Além de ser o primeiro brasileiro a disputar quatro provas em uma só edição, Manex também obteve a melhor colocação do país na modalidade.

“É uma honra para mim ser escolhido como porta-bandeira. Estou muito feliz pela notícia e por poder viver essa experiência única, que até agora só tive a oportunidade de ver na televisão. Estava ansioso para poder participar do desfile e carregar a bandeira vai ser uma forma de agradecer a todos mundo no Brasil que acompanhou os Jogos de Inverno e torceu por nós aqui em Pequim 2022”, disse o esquiador, em depoimento ao Comitê Olímpico do Brasil (COB)