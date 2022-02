Curling: regras do esporte das Olimpíadas de Inverno 2022; entenda

O curling foi uma das modalidades que abriu as Olimpíadas de Inverno 2022 e é uma das disputas mais tradicionais da competição. O esporte é praticado em pistas de gelo e seu principal objetivo é lançar pedras o mais próximo possível do alvo, misturando estratégia e técnica. Apesar de não ser popular no Brasil, o curling é considerado um dos esportes coletivos mais antigos do Mundo, sendo praticado desde o século XVI na Escócia.

Sobre o assunto Campeão olímpico é expulso de jogo de curling por estar totalmente bêbado

Com cearense, veja a lista de atletas do Time Brasil para Olimpíadas de Inverno

Olimpíadas de Inverno ao vivo hoje, 4; onde assistir e programação dos Jogos

Olimpíadas de Inverno 2022: como funciona o curling? conheça as regras

A modalidade é jogada por equipes que podem ser formadas por quatro jogadores do mesmo sexo ou por duplas de jogadores mistos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo consiste em lançar uma pedra em direção a um alvo, chamado de casa. O principal objetivo é ter o maior número de pedras próximas dessa área.

A pedra é lançada por um dos jogadores, que não pode ultrapassar a linha limite, chamada hog line. Os varredores (ou o varredor) acompanham a pedra até que ela se aproxime do alvo, ou pelo menos até o final da sua trajetória.

No final de cada partida, os pontos são contados de acordo com a proximidade das pedras do alvo. Em caso de empate, é realizado um end (final) extra para definir o vencedor.

Olimpíadas de Inverno 2022: conheça os equipamentos e pista do curling

Pedra: a pedra é feita de granito maciço polido, pesa de 17 a 20 quilo, possui 910 milímetros de circunferência e uma haste de plástico no topo.



a pedra é feita de granito maciço polido, pesa de 17 a 20 quilo, possui 910 milímetros de circunferência e uma haste de plástico no topo. Vassouras: os cabos das vassouras são feitos de fibra de carbono e a escova pode ser feita de fibras sintéticas ou pelos de animais.



os cabos das vassouras são feitos de fibra de carbono e a escova pode ser feita de fibras sintéticas ou pelos de animais. Sliding foot: é um sapato com solado deslizante e baixo que não permite o movimento dos tornozelos.



é um sapato com solado deslizante e baixo que não permite o movimento dos tornozelos. Pista de gelo: a pista possui 5 metros de largura, 45 metros de comprimento e uma temperatura que deve ser mantida em torno de -5ºC.



a pista possui 5 metros de largura, 45 metros de comprimento e uma temperatura que deve ser mantida em torno de -5ºC. Casa: é o alvo onde a pedra deve entrar para que a equipe marque pontos.

Olimpíadas de Inverno 2022: entenda o vocabulário do curling



Takeout: pedra lançada com o objetivo de retirar uma pedra do adversário da sua posição;



pedra lançada com o objetivo de retirar uma pedra do adversário da sua posição; Martelo: vantagem de jogar a última pedra do end;



vantagem de jogar a última pedra do end; Hit and roll: acertar uma pedra da equipe adversária para que esta pedra acerte outra;



acertar uma pedra da equipe adversária para que esta pedra acerte outra; Raise: acertar uma pedra da própria equipe para colocá-la mais próxima ao alvo;



acertar uma pedra da própria equipe para colocá-la mais próxima ao alvo; Guard: lançar uma pedra para formar uma barreira

Olimpíadas de Inverno 2022: programação do curling para esta sexta (04/02)

02:35 - Suécia x Estados Unidos (Rodada 6)



02:35 República Tcheca x Itália (Rodada 6)



02:35 - China x Canadá (Rodada 6)



02:35 - Grã-Bretanha x Austrália (Rodada 6)



22:05 - Suíça x Suécia (Rodada 7)



22:05 - Austrália x Noruega (Rodada 7)

Tags