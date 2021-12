Irmãos cearenses serão premiados em Brasília após conquista de medalhas em olimpíada

Os estudantes cearenses vão ser premiados em uma solenidade realizada no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em Brasília, na próxima terça-feira, 7

Após obter êxito na Olimpíada Nacional de Ciências (ONC), que integra o Programa Ciência na Escola, três estudantes cearenses vão ser premiados em uma solenidade realizada no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em Brasília, na próxima terça-feira, 7. A conquista foi feita pelos irmãos Judith Pinheiro Esmeraldo, 15, Rachel Pinheiro Esmeraldo e Ronaldo Pinheiro Esmeraldo, gêmeos de 12 anos.

Durante os quase dois anos de pandemia da Covid-19, os três irmãos investiram ainda mais tempo nos estudos, conquistando premiações e medalhas em olimpíadas brasileiras nas disciplinas de matemática, informática, química, robótica e astronomia. Na Olimpíada Nacional de Ciência, realizada no último dia 3 de setembro, a irmã mais velha conquistou medalha de prata, enquanto os mais novos levaram o ouro. Sobre o assunto Veja como adotar cartinhas de Natal de crianças em vulnerabilidade

De acordo com Petrúcia Pinheiro, mãe dos estudantes, desde pequenos eles passaram a competir nas mais variadas modalidades de suas escolas e participaram de diferentes cursos, passando depois a participar de olimpíadas cearenses e competições regionais. "Desde pequeninos, os incentivamos a ir além do aprendizado em sala de aula. Eles realizam cursos extracurriculares nas mais diversas áreas, inclusive artes, música, esportes, equitação etc", explica.

Sendo filhos de dois médicos cirurgiões, Petrúcia e Ronaldo, os três irmãos também costumam ver os pais constantemente lendo e estudando, sendo um outro incentivo para eles. "Desde cedo, eles foram expostos a estímulos diferentes e à participação em competições, apresentações em palco etc. Experiências pelas quais aprenderam a enfrentar o temor, a se superarem e a serem persistentes em seus interesses e objetivos", completa a mãe.

A ONC é resultado de um chamamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) a cinco Sociedades Científicas, sendo a Sociedade Brasileira de Física (SBF), a Associação Brasileira de Química (ABQ), o Instituto Butantan, a Sociedade Astronômica Brasileira e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Na solenidade, realizada no dia 7 deste mês em Brasília, os irmãos receberão a premiação das mãos do ministro e astronauta Marcos Pontes. "Apesar deles terem conquistado várias medalhas de ouro nos últimos anos, eu mesma não esperava todo esse êxito e, como mãe, estou muito feliz e orgulhosa", completa Petrúcia.



