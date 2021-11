Centro de Formação Olímpica firma parceria para receber treinos de breaking

Os atletas terão direito a utilizar o espaço duas vezes na semana para potencializar o desenvolvimento do esporte; modalidade estreia no programa olímpico nos jogos de Paris-2024

Visando a profissionalização do breaking, o Centro de Formação Olímpica (CFO) firmou parceria com a Associação Cearense de Federações Desportivas para realizar treinos da modalidade no complexo esportivo.

O breaking estreia no programa olímpico nos jogos de Paris-2024. Para o superintendente do CFO, Adriano Loureiro, a parceria almeja a classificação de um representante cearense nas Olimpíadas.

"Nós fomos procurados por esse grupo de jovens porque eles não tinham espaço para treinamento. Estamos acolhendo esse grupo com o intuito de potencializar o desenvolvimento desse esporte e ter, quem sabe, um representante cearense nas próximas Olimpíadas de Paris-2024".

Os atletas utilizarão o espaço do CFO duas vezes por semana para treinar a dança esportiva. O Ceará tem nomes consagrados no breaking como o B-Boy Bart, que esteve na segunda etapa da final mundial do campeonato Red Bull BC One, que aconteceu em Gdansk, Polônia.

