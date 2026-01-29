Supercopas Rede Cuca 2026 começa nesta sexta e reúne 1.500 jovens atletas em Fortaleza

Ao longo da programação, os participantes competem em 17 modalidades esportivas, que incluem esportes coletivos, individuais e lutas

Ao longo da programação, os participantes competem em 17 modalidades esportivas, que incluem esportes coletivos, individuais e lutas. Entre elas estão futsal, futsal de surdos, voleibol, basquete, handebol e skate, além de artes marciais como jiu-jitsu, MMA, muay thai, kick boxing, boxe, taekwondo, capoeira, karatê, judô, wrestling e kung fu. As competições são divididas entre categorias masculinas e femininas.

A edição 2026 da Supercopas Rede Cuca começa nesta sexta-feira, 30, e deve mobilizar cerca de 1.500 jovens atletas em Fortaleza. A competição integra ações municipais voltadas ao estímulo à prática esportiva entre os jovens e se estende até o mês de maio, com disputas realizadas nas unidades da Rede Cuca.

A abertura oficial ocorre com as disputas do voleibol, que acontecem de sexta-feira a domingo, 1º de fevereiro. Já as partidas decisivas da modalidade — semifinais e finais — estão programadas para os dias 7 e 8 de fevereiro, no Cuca José Walter.

Promovida pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), em parceria com a Rede Cuca, a Supercopas tem como proposta ampliar o acesso de jovens de diferentes bairros da capital a atividades esportivas organizadas, fortalecendo o esporte como instrumento de convivência, inclusão social e desenvolvimento pessoal.

“A Supercopas Rede Cuca é um espaço de oportunidades, inclusão e formação. Investir no esporte é investir no presente e no futuro da juventude de Fortaleza, garantindo acesso, protagonismo e qualidade de vida para nossos jovens”, afirma o secretário municipal da Juventude, Júlio Brizzi.