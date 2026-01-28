Sinner e Djokovic vão à semifinal do Aberto da Austrália

Número 2 do mundo, Sinner enfrentará Djokovic na semifinal do Australian Open 2026 / Crédito: IZHAR KHAN / AFP

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo e atual bicampeão, se classificou nesta quarta-feira (28) para a semifinal do Aberto da Austrália, na qual vai enfrentar o sérvio Novak Djokovic (N.4), enquanto na chave feminina a surpresa foi a eliminação da polonesa Iga Swiatek. Sinner superou o americano Ben Shelton (N.7) em três sets, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-4, em duas horas e 23 minutos na Rod Laver Arena, em Melbourne.

Por sua vez, Djokovic contou com a sorte para avançar, já que perdia por 2 sets a 0 para Lorenzo Musetti (N.5) quando o italiano teve que abandonar a partida após sofrer uma lesão.

O que não é o caso de Shelton, que estava fazendo em Melbourne um dos melhores torneios de sua carreira, mas cometeu vários erros não forçados (34 contra apenas 16 de Sinner) e não aproveitou nenhum dos quatro break points que teve na partida. O italiano, além disso, pareceu estar melhor fisicamente, depois de sofrer com as cãibras há duas rodadas: "Vamos dia após dia. Hoje senti que estava me movimentando um pouco melhor. Eu me senti fisicamente mais forte outra vez", declarou após a vitória. Djokovic "sortudo" Sobre Djokovic, Sinner admitiu: "Todos nós sabemos o desafio que vou encarar. São para esses momentos que nós levantamos de manhã e treinamos. Ele [Djokovic] te melhora como jogador e como pessoa. Temos sorte de ainda tê-lo aqui, jogando um tênis incrível para sua idade".

Apesar do alto nível aos 38 anos e de estar em sua quinta semifinal de Grand Slam consecutiva, 'Nole' foi "muito sortudo" em seu jogo contra Musetti. O italiano de 23 anos vencia o jogo em Melbourne com o placar de 6-4, 6-3 e 1-3 quando teve que abandonar após sentir uma lesão na coxa direita. "Sinto muito por ele. Ele era, de longe, o jogador melhor. Eu já estava a caminho de casa hoje à noite", disse o veterano sérvio, que manteve vivo o sonho de conquistar seu 25º título de Grand Slam.

Na outra semifinal, na sexta-feira, o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, vai enfrentar o alemão Alexander Zverev (N.3). Se as semifinais masculinas terão os quatro melhores jogadores do ranking, o mesmo não vai acontecer na chave feminina. Swiatek terá que esperar Após a surpresa na terça-feira com a vitória da ucraniana Elina Svitolina (N.12) sobre a americana Coco Gauff (N.3), nesta quarta-feira foi Iga Swiatek (N.2) quem deu adeus ao torneio, derrotada pela cazaque Elena Rybakina (N.5) por 7-5 e 6-1.