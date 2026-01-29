Norde Vôlei bate rival paraense e segue na cola do líder na Superliga B

Time cearense venceu o jogo em Belém por 3 sets a 0 e chegou a 20 pontos na competição

O Norde Vôlei conquistou a sua sétima vitória em oito jogos na Superliga B 2025/2026 e manteve a vice-liderança da competição. Na noite de quarta-feira, 28, a equipe cearense bateu o Apade Vôlei, no ginásio Uepa - Polo João Paulo-PA, em Belém, por 3 sets a 0, com parciais de 18/25, 21/25 e 21/25.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Marcelo Negrão segue na cola do líder Montes Claros Vôlei-MG, com 20 pontos. A diferença para o mineiros é de apenas três pontos, enquanto a distância para o terceiro colocado, o Brasília Vôlei-DF, é de sete pontos.