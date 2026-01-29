Rybakina vence Pegula e vai enfrentar Sabalenka na final do Aberto da Austrália

Rybakina venceu Jessica Pegula e enfrentará Sabalenka na final do Australian Open / Crédito: WILLIAM WEST / AFP

A cazaque Elena Rybakina (5ª do ranking da WTA) derrotou a americana Jessica Pegula (6ª) nesta quinta-feira (29) e se classificou para sua segunda final do Aberto da Austrália, onde terá a chance de uma revanche da final de 2023, na qual perdeu para o número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka. Rybakina venceu por 6-3 e 7-6 (9/7) em uma partida de uma hora e 40 minutos na Rod Laver Arena.

"Que batalha! O segundo set foi épico. Jess jogou muito bem, então estou muito feliz por ter alcançado a vitória", comentou o cazaque, de 26 anos.

Ela comentou a final perdida para Sabalenka em 2023: "Foi um belo jogo, mas ela jogou um pouco melhor do que eu e mereceu a vitória. Espero sacar melhor no sábado do que saquei hoje", disse ela. De fato, seu saque, tão crucial para o seu jogo, não foi tão eficaz desta vez quanto nas rodadas anteriores. Rybakina, que detinha o recorde de aces desde o início do torneio (35), adicionou mais seis nesta quinta-feira, mas todos no segundo set. E terminou com um percentual de acertos no primeiro saque de apenas 55%.

Ainda assim, ela não precisou defender um único break point na primeira parcial. Desde o início, Pegula tentou envolver Rybakina em longas trocas de bola — e até mesmo atraí-la para a rede —, mas não conseguiu impedir que um jogador que preferisse trocas de bola curtas na linha de base quebrasse seu saque imediatamente, abrindo uma vantagem de 3 a 0 e vencendo o set com facilidade. Drama de desempate A cazaque garantiu uma quebra de serviço no terceiro jogo do segundo set, abrindo 2 a 1, mas a americana conseguiu quebrar o saque de volta em seu primeiro break point da partida.

No entanto, Rybakina retomou o ritmo e abriu uma vantagem de 4-2. Sob imensa pressão, com o placar em 5-3 e sacando, Pegula salvou três match points, fazendo a diferença para 5-4 e forçando Rybakina a sacar para o jogo. Pressionada, Pegula disparou golpes potentes, e Rybakina vacilou, cedendo a quebra de serviço com dois erros cruciais de forehand.