Rybakina vence Pegula e vai enfrentar Sabalenka na final do Aberto da Austrália
A cazaque Elena Rybakina (5ª do ranking da WTA) derrotou a americana Jessica Pegula (6ª) nesta quinta-feira (29) e se classificou para sua segunda final do Aberto da Austrália, onde terá a chance de uma revanche da final de 2023, na qual perdeu para o número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka.
Rybakina venceu por 6-3 e 7-6 (9/7) em uma partida de uma hora e 40 minutos na Rod Laver Arena.
"Que batalha! O segundo set foi épico. Jess jogou muito bem, então estou muito feliz por ter alcançado a vitória", comentou o cazaque, de 26 anos.
"Eu estava muito nervoso no final e estou feliz que o resultado tenha sido a meu favor... Preciso descansar um pouco" antes da final de sábado, acrescentou.
Elena Rybakina chega à decisão sem ter perdido nenhum set ao longo desta edição do torneio.
Ela comentou a final perdida para Sabalenka em 2023: "Foi um belo jogo, mas ela jogou um pouco melhor do que eu e mereceu a vitória. Espero sacar melhor no sábado do que saquei hoje", disse ela.
De fato, seu saque, tão crucial para o seu jogo, não foi tão eficaz desta vez quanto nas rodadas anteriores.
Rybakina, que detinha o recorde de aces desde o início do torneio (35), adicionou mais seis nesta quinta-feira, mas todos no segundo set. E terminou com um percentual de acertos no primeiro saque de apenas 55%.
Ainda assim, ela não precisou defender um único break point na primeira parcial.
Desde o início, Pegula tentou envolver Rybakina em longas trocas de bola — e até mesmo atraí-la para a rede —, mas não conseguiu impedir que um jogador que preferisse trocas de bola curtas na linha de base quebrasse seu saque imediatamente, abrindo uma vantagem de 3 a 0 e vencendo o set com facilidade.
Drama de desempate
A cazaque garantiu uma quebra de serviço no terceiro jogo do segundo set, abrindo 2 a 1, mas a americana conseguiu quebrar o saque de volta em seu primeiro break point da partida.
No entanto, Rybakina retomou o ritmo e abriu uma vantagem de 4-2.
Sob imensa pressão, com o placar em 5-3 e sacando, Pegula salvou três match points, fazendo a diferença para 5-4 e forçando Rybakina a sacar para o jogo.
Pressionada, Pegula disparou golpes potentes, e Rybakina vacilou, cedendo a quebra de serviço com dois erros cruciais de forehand.
Mas ela se recuperou imediatamente, cortejou o saque de Pegula e sacou para tentar vencer o jogo pela segunda vez, com o placar de 6-5.
Novamente, Pegula arriscou tudo e conseguiu quebrar o saque de Rybakina, forçando o tie-break.
E depois de salvar dois set points, Rybakina conquistou seu quarto match point com um ás e selou a vitória com um vencedor de devolução.
Sem cumprimentos, Sabalenka vence Svitolina
Mais cedo, na outra semifinal, Sabalenka derrotou a ucraniana Elina Svitolina (12ª) por 6-2 e 6-3.
Ela agora vai lutar para conquistar seu quinto título de Grand Slam, o terceiro em Melbourne, onde foi campeã em 2023 e 2024.
Sabalenka também venceu o US Open em 2024 e 2025. No ano passado, ela foi derrotada na final do Aberto da Austrália pela americana Madison Keys.
Em um duelo novamente carregado de teor político, Svitolina evitou cumprimentar Sabalenka. Desde o início da guerra, vários jogadores ucranianos não apertaram a mão de russas ou bielorrussas.
Antes da semifinal, disputada na Rod Laver Arena, um anúncio foi exibido em um telão com uma mensagem de que não teria cumprimento e o pedido para que os torcedores "respeitassem" a medida.
Sabalenka reservou palavras de elogio para Svitolina ao final do duelo: "Estou super feliz com a vitória, é uma adversária realmente dura. Ela jogou um tênis incrível durante toda a semana. Mas o trabalho ainda não está feito".
A partida foi marcada por uma polêmica no início do jogo quarto. A número 1 do mundo foi punida por incomodar Svitolina com seus gritos, o que provocou uma longa revisão em vídeos e vaias.
Visivelmente irritada, Sabalenka perdeu o ponto, mas recuperou a compostura para quebrar o serviço do rival e abrir 3–1. A bielorrussa fechou o set em 41 minutos de domínio.
Svitolina, 31 anos, reagiu no início do segundo set e cortejou o saque de Sabalenka para abrir 2–0. Mas a bielorrussa se recuperou e venceu cinco games seguidos para abrir 5–2, antes de fechar a parcial em 6-3.