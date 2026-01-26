Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com largada em Aracati, Rally Cerapió 2026 inicia trajeto de mil km

Com largada em Aracati, Rally Cerapió 2026 inicia trajeto de mil km

São quatro etapas e 1 mil km percorridos cruzando mais de 30 cidades entre o Ceará e o Piauí
Autor Esportes O POVO
Autor
Esportes O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nesta terça-feira, 26, a caravana do rally do Cerapió 2026 parte de Aracati rumo ao município de Canindé, no sertão cearense, para dar início ao percurso de mil km. O evento é formado pelas categorias motos – incluindo big-trails –, carros 4x4, UTVs, quadriciclos, e Expedição.

A concentração do Cerapió começou no último domingo (25), com a Arena Cerapió montada na Praça da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário. Foram dois dias destinados para o credenciamento, retiradas de kits, adesivagem dos veículos e briefings.

O piloto Matheus Milfonte (equipe ZMT), ressalta o crescimento técnico que a competição atinge a cada ano. “O Cerapió testa nossas habilidades em terrenos diferentes e exige constante evolução. Quem entra para vencer o Cerapió, tem que estar com a pilotagem e a navegação afiados. É isso que o torna tão especial”, fala Milfonte, que faz dupla com o navegador João Marcos Martins Bezerra. Eles são de Fortaleza (CE).

Natural de Aracati (CE), o piloto Elias Segundo Neto – inscrito na categoria dos UTV’s com o navegador Daniel Sena Ximenes –, celebra o fato de largar de casa para uma prova do nível do Cerapió. “É uma alegria disputar o rally na minha terra e viver essa experiência de perto”, comemora.

Quatro dias de desafios em diferentes tipos de terrenos

A primeira etapa, entre Aracati e Canindé, tem estradas estreitas, terreno arenoso e trechos que exigem atenção redobrada da navegação. “Temos um balaio extremamente complexo, com muitas referências curtas e mudanças de direção. O entrosamento da dupla vai fazer a diferença”, alerta o diretor de prova, Erlich Cordão.

No segundo dia, entre Canindé e Sobral, o cenário muda. São cerca de 221 km com estrada cascalhada e trechos em serra. As médias de velocidade estão mais altas, impondo mais ritmo e pedindo constância. O terceiro dia entra no Piauí, com pernoite em Piracuruca. É o trajeto mais longo desta edição: 313 km e variação intensa de terreno.

O quarto e último dia segue rumo à Teresina (PI); passa por áreas de carnaubais e fecha o rally e enduro como um dos dias mais desafiadores. “É uma disputa que testa o físico, o mental e a experiência dos participantes, nos mais variados terrenos”, afirma Saulo Silva, diretor de prova da categoria Motos.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar