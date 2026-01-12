Dominante, Ceará vence Pinhalense por 3 a 0 e reassume liderança da Superliga B

Vovô triunfou em partida foi realizada no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, com parciais de 25-15, 25-23 e 25-17

O Ceará não encontrou grandes dificuldades e, diante do Pinhalense Zagonel, somou mais uma vitória na Superliga B por 3 sets a 0. A partida foi realizada no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, com parciais de 25-15, 25-23 e 25-17, que já transmitem o que foi o duelo.

No primeiro set, com bons saques e bloqueios efetivos, o time alvinegro conseguiu sustentar o 25-15 sem dificuldades. No segundo tempo, buscando uma reação, o Pinhalense se apresentou melhor, mas o Vovô logo se recuperou no placar, indo para o set final com a vantagem nos dois primeiros tempos.