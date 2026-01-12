Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dominante, Ceará vence Pinhalense por 3 a 0 e reassume liderança da Superliga B

Vovô triunfou em partida foi realizada no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, com parciais de 25-15, 25-23 e 25-17
O Ceará não encontrou grandes dificuldades e, diante do Pinhalense Zagonel, somou mais uma vitória na Superliga B por 3 sets a 0. A partida foi realizada no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, com parciais de 25-15, 25-23 e 25-17, que já transmitem o que foi o duelo. 

No primeiro set, com bons saques e bloqueios efetivos, o time alvinegro conseguiu sustentar o 25-15 sem dificuldades. No segundo tempo, buscando uma reação, o Pinhalense se apresentou melhor, mas o Vovô logo se recuperou no placar, indo para o set final com a vantagem nos dois primeiros tempos.

No último momento do jogo, a dominância do primeiro set voltou, de modo que o Alvinegro de Porangabuçu não teve dificuldade em alcançar 15 pontos na tabela de classificação. Com o triunfo, a equipe comandada por Raphael Dantas reassumiu a liderança da Superliga B.

O time voltará a entrar em quadra nesta sexta-feira, 16, às 19h30min, contra o São Caetano. O duelo será disputado na casa do adversário, no Ginásio Poliesportivo Milton Feijão, em São Caetano (SP).

