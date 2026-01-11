Mugni, ex-Ceará, marca em estreia e Mirassol bate o São Paulo por 3 a 0 no Paulistão

Um dos dez reforços anunciados pelo Leão para 2026, Mugni abriu o marcador logo aos seis da primeira etapa

A sensação do futebol brasileiro em 2025 iniciou a temporada mostrando que deseja continuar surpreendendo. No jogo que encerrou a rodada de abertura do Campeonato Paulista, na noite de domingo, 11, o Mirassol recebeu o São Paulo no Maião e ganhou por 3 a 0 .

Um dos dez reforços anunciados pelo Leão Caipira para 2026, Lucas Mugni abriu o marcador aos seis minutos, na sobra da finalização do também meia Shaylon, que parou na trave. Aos 19, o atacante Alesson chutou, a bola desviou no zagueiro Alan Franco e foi para as redes, aumentando a vantagem dos anfitriões.

Na etapa final, o São Paulo apostou nas entradas do atacante Lucas Moura, recuperado de uma lesão no joelho, e do meia Danielzinho, reforço contratado para a temporada e que veio justamente do Mirassol, onde era capitão. O Tricolor até conseguiu chegar ao ataque mais vezes, mas sem êxito.

No fim, a equipe da capital perdeu o lateral Maik, expulso, e viu o Mirassol marcar o terceiro. Aos 43 minutos, o lateral Daniel Borges cruzou, o goleiro Rafael deu rebote para o meio da área e o meia José Aldo concluiu para as redes, dando números finais ao jogo.