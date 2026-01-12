Ceará ganha reforços na Copinha após estreia no Cearense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após estreia no Cearense, cinco garotos da base viajam para defender o Ceará na Copinha

Após a estreia com vitória no Campeonato Cearense, cinco garotos da base do Ceará viajaram para integrar a equipe que disputa a Copinha e encara o Athletico-PR nesta segunda-feira, 12, pela segunda fase da competição. Entre eles está o atacante Enzo, autor do gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Floresta.

Além de Enzo, foram convocados os meio-campistas Melk e Pedro Esli, o zagueiro Uchella e o atacante Rian Patric.

O Ceará iniciou o Campeonato Cearense utilizando o time sub-20, enquanto o elenco profissional segue em processo de ganho de condicionamento físico. Na segunda rodada do Estadual, a equipe principal vai a campo diante do Maranguape, nesta quarta-feira, 14.

Na estreia no Estadual, o sub-20 foi comandado pelo técnico Alisson Henry. Já o treinador do time profissional, Mozart, esteve presente no estádio Domingão, em Horizonte, acompanhando a partida dos garotos, e saiu satisfeito com o desempenho apresentado.

O atacante Giulio, destaque das categorias de base alvinegras na última temporada, já treina com o elenco profissional desde a reapresentação do grupo para 2026. Além dele, Mozart integrou ao plantel o goleiro Gustavo, o lateral-direito Aloisio, os zagueiros Gabriel Rocha e Gilmar, o volante João Gabriel e o atacante Kauã Zigler.

