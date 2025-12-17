Dragão do Mar recebe seminário e estudo sobre LGBTfobia nos estádios

Evento faz parte do 2º Festival Ceará da Diversidade / Crédito: FÁBIO LIMA

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura recebe nesta quinta-feira, 18, a partir das 13h30min, o Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ+, que irá apresentar, os dados do Anuário do Observatório da LGBTfobia no Futebol de 2025. O estudo reúne e sistematiza dados referentes ao ano de 2024 e integra o 2º Festival da Diversidade do Ceará. A ação faz parte, também, do Seminário Estadual de Enfrentamento à LGBTIfobia no futebol, que tem como missão compartilhar boas práticas de combate à LGBTfobia e discutir ações como a finalização do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à LGBTfobia nos Estádios. Estarão presentes no evento a presidente da LBGT Tricolor Bahia e Canarinhos LGBTQIAP+ do Brasil, Onã Rudá, e o coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (NUDTOR), Antônio Edvaldo de França.

O estudo ainda constatou um recuo do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na promoção do acesso à informação. Segundo o coletivo, a instituição não respondeu às solicitações feitas pelo observatório, deixando parte das conclusões incompletas e com dados referentes ao ano anterior. Entre os pontos de maior atenção da edição 2025 está a brusca queda no número atletas com o número 24 na Copinha. Reforçando o estigma homofóbico existente em torno da numeração, das 128 equipes participantes, apenas 32 utilizaram o número, contra 38 no ano anterior, o que representa o menor índice desde o início da série histórica, em 2022. Dados envolvendo o mapeamento nacional de torcidas LGBTQ+ também estarão presentes no observatório. O estudo informa sobre organização, presença nos estádios, diálogo com clubes, existência de estatuto, ações políticas e culturais, mas denúncia a falta de reconhecimento institucional, segurança e apoio dos clubes.