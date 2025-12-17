Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dragão do Mar recebe seminário e estudo sobre LGBTfobia nos estádios

Dragão do Mar recebe seminário e estudo sobre LGBTfobia nos estádios

O Seminário Estadual de Enfrentamento à LGBTIfobia no futebol traz os dados do Anuário do Observatório da LGBTfobia no Futebol de 2025
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura recebe nesta quinta-feira, 18, a partir das 13h30min, o Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ+, que irá apresentar, os dados do Anuário do Observatório da LGBTfobia no Futebol de 2025. O estudo reúne e sistematiza dados referentes ao ano de 2024 e integra o 2º Festival da Diversidade do Ceará.

A ação faz parte, também, do Seminário Estadual de Enfrentamento à LGBTIfobia no futebol, que tem como missão compartilhar boas práticas de combate à LGBTfobia e discutir ações como a finalização do Grupo de Trabalho  de Enfrentamento à LGBTfobia nos Estádios. Estarão presentes no evento a presidente da LBGT Tricolor Bahia e Canarinhos LGBTQIAP+ do Brasil, Onã Rudá, e o coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (NUDTOR), Antônio Edvaldo de França.

Produzido desde 2022, o Anuário é tido como o principal instrumento independente de monitoramento da LGBTfobia no futebol brasileiro, levantando dados e produzindo análise crítica, memória histórica, boas práticas institucionais e proposições de políticas públicas para o esporte.

Em análise prévia dos números de 2024, o estudo afirma que existem avanços pontuais em ações institucionais, cursos de letramento e articulações com clubes e órgãos públicos, mas, que a violência estrutural e sistemática contra pessoas LGBTQ+ segue sendo um problema no esporte, especialmente no futebol masculino.

Leia mais

Como métrica, o observatório analisa episódios envolvendo torcidas, atletas, comissões técnicas, dirigentes, arbitragem e ambiente institucional, ocorridos em estádios, centros de treinamento, redes sociais e meios de comunicação.

O estudo ainda constatou um recuo do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na promoção do acesso à informação. Segundo o coletivo, a instituição não respondeu às solicitações feitas pelo observatório, deixando parte das conclusões incompletas e com dados referentes ao ano anterior. 

Entre os pontos de maior atenção da edição 2025 está a brusca queda no número atletas com o número 24 na Copinha. Reforçando o estigma homofóbico existente em torno da numeração, das 128 equipes participantes, apenas 32 utilizaram o número, contra 38 no ano anterior, o que representa o menor índice desde o início da série histórica, em 2022.

Dados envolvendo o mapeamento nacional de torcidas LGBTQ+ também estarão presentes no observatório. O estudo informa sobre organização, presença nos estádios, diálogo com clubes, existência de estatuto, ações políticas e culturais, mas denúncia a falta de reconhecimento institucional, segurança e apoio dos clubes.

Junto do diagnóstico feito, a pesquisa também destaca ações afirmativas e boas práticas adotadas por clubes, federações, torcidas e órgãos públicos, bem como iniciativas de formação, campanhas educativas e projetos articulados com o poder público.

Serviço:

Lançamento do Anuário do Observatório da LGBTfobia no Futebol 2025 (dados de 2024)
Quando: 18 de dezembro de 2025, às 13h30
Onde: Centro Dragão do Mar – Fortaleza (CE)
Evento: Seminário de Combate à LGBTfobia no Futebol | Festival da Diversidade do Ceará
Realização: Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ+

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar