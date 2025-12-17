Cearense é ouro em última etapa do Brasileiro de Vôlei de Praia em Fortaleza

Realizado no Marina Park, o circuito recebeu cinco quadras com partidas simultâneas desde o dia 10. Os atletas campeões finalizaram a temporada com as medalhas de ouro no pescoço.

A 9ª e última etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia consagrou como campeã a cearense Taiana junto à parceira Talita e a dupla George/Saymon, nas categorias feminino e masculino. A competição foi disputado dentro da programação esportiva do Festival Tamo Junto BB, em Fortaleza, no último domingo, 14, reunindo outras modalidades também como skate e surfe.

As duplas Talita/Taiane e George/Saymon foram campeãs da modalidade. Crédito: Pablo Vaz/ ASCOM

Completaram o pódio no feminino, Carol Horta/Elize Maia, com a parta, e Andressa/Tainá, com o bronze. Na premiação masculina, Evandro/Arthur Lanci foram vice-campeões e Matheuszinho/Jonathan ficaram em terceiro lugar.

A fase final disputada em Fortaleza selou o encerramento de uma temporada exigente e confirmou Duda e Ana Patrícia, dupla ouro na Olimpíada de Paris-2024, como campeãs de 2025 do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. A conquista foi assegurada após a eliminação de Thâmela e Vic nas quartas de final, única parceria que ainda tinha chances destronar as medalhistas olímpicas.

A última etapa da modalidade reuniu grande público, além de reforçar o compromisso do Festival com o esporte de alto nível. O acesso às partidas foi gratuito. Com o fim da temporada, os jogadores entram em período de descanso e, posteriormente, de preparação para os próximos compromissos.

