Fortaleza Basquete Cearense busca quinta vitória diante do líder Pinheiros em casa

Fortaleza Basquete Cearense busca quinta vitória diante do líder Pinheiros em casaApesar de iniciar o NBB com duas vitórias sobre adversários cariocas no RJ - Vasco e Botafogo -, a equipe manteve uma sequência de nove jogos sem triunfo, em casa ou fora
O Fortaleza Basquete Cearense enfrentará nesta quinta-feira, 18, o líder Pinheiros no Novo Basquete Cearense (NBB), na capital cearense. A partida, marcada para 19h30min no Ginásio da Unifor, será a chance para o Carcalaion se recuperar após derrota no último jogo.
Na rodada passada, diante do Paulistano, o elenco foi superado pelo placar de 102 a 71, amargando a décima derrota no campeonato. Em 14 confrontos, o Fortaleza BC venceu quatro: Vasco, Botafogo, Bauru e Osasco.
Apesar de iniciar o NBB com duas vitórias sobre adversários cariocas no RJ - Vasco e Botafogo -, a equipe manteve uma sequência de nove jogos sem triunfo, em casa ou fora. Após dois meses de torneio, o Carcalaion venceu a primeira partida em solo alencarino, diante do Osasco em 9 de dezembro.
O Pinheiros, entretanto, vive um cenário totalmente diferente. Invicto há 8 jogos, o elenco paulista foi superado somente duas vezes: contra o Paulistano e Franca. Com 12 vitórias, o time de São Paulo viaja a Fortaleza almejando manter a invencibilidade e liderança no Novo Basquete Cearense.
Os ingressos da partida estão disponíveis no site da Ingresse com valores à partir de R$ 15. Com a aquisição das entradas, metade dos valores arrecadados são destinados ao combate contra o câncer infantil no Ceará.