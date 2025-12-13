Corredora transforma superação pessoal em novo desafio na meia-maratona

Clara Ferretty comemora conclusão de prova / Crédito: reprodução/arquivo pessoal

O mundo das corridas de rua conquistava cada vez mais publico e revela grandes histórias de superação. Esse é o caso de Clara Ferretty, que aos 21 anos decidiu correr a meia-maratona 21K Terra da Luz, que acontece neste domingo, 14, e em conversa com o Esportes O POVO, revelou os bastidores de sua trajetória. A estudante de odontologia comenta que sempre fez atividade física durante toda a sua vida, mas quando chegou a pandemia, teve de largar as práticas e o sedentarismo a fez chegar em condição de obesidade, que segundo ela mesma, ocasionou outros problemas.

Após uma cirurgia bariátrica para perder parte do peso, Clara conta que voltou ao mundo dos esportes para se manter saudável e ajudar no tratamento de outras condições, como a ansiedade. "Decidi ir para a corrida como uma superação, porque depois da obesidade eu tive muitos problemas respiratórios. Não tinha nenhuma força respiratória para fazer atividade física, sempre sentia muita falta de ar e a corrida era a minha maior dificuldade, era o meu maior desafio. Então, realmente quis superar, quis realmente entrar nesse mundo para me superar", revela. Clara explica que a ideia de correr uma meia maratona segue na linha da superação pessoal. Segundo a atleta, ela buscou na corrida um novo objetivo após atingir um peso que considera ideal, e encontrou na meia-maratona um proposito. "Vi muita gente fazendo meia maratona e falei assim: nossa, uma meia maratona é algo muito difícil, não é? Porque eu corria esporadicamente, não era sério, não era com assessoria. Então eu entrei na assessoria e eu falei assim, olha, eu quero realizar uma meia maratona no final do ano", conta.

"Quando falei para os meus amigos e familiares da meia maratona, todo mundo ficou em choque, mas aos poucos as pessoas foram entendendo que eu realmente estava querendo isso. De junho para agosto, que foi quando eu comecei a focar para a maratona, foram quase 600 quilômetros percorridos. Então eu sempre falo, nunca vai ser os 21 quilômetros daquela prova. É toda a preparação, são sete quilômetros, 10 quilômetros, os 'longões', tudo isso tá incluso", afirma. Ao compartilhar sua rotina, Clara revela que acordava às 4h20min e só chegava em casa tarde da noite para poder dar conta de estudos, trabalho e corridas. Ela não nega que pensou em desistir, mas se emociona ao perceber que se manteve forte para mais um desfio. "Foi algo muito cansativo, muito puxado, se eu falar para você que foi fácil, divertido, eu vou estar mentindo. Essa preparação foi algo muito difícil, muitas vezes eu quis desistir porque estava me sobrecarregando, mas graças a Deus estou aqui até hoje e essa semana realmente vai ser muito emocionante. Fico emocionada, com vontade de chorar. Essa semana vai ser uma grande semana, uma grande provação na minha vida e uma grande etapa, mais uma etapa concluída", afirma.