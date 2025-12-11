Treino beneficente de corrida é realizado em apoio à criança com má-formação congênita

José tem 9 meses de idade e o caro tratamento cirúrgico proporcionará mais qualidade de vida ao jovem

Com nove meses de idade, o bebê teve, após o nascimento, o laudo confirmado de má-formação rara na coluna. Desse modo, os movimentos nos membros inferiores são comprometidos devido à compressão da medula, ocasionando pela grave angulação da coluna.

O Shopping Iguatemi Bosque receberá uma corrida para arrecadar fundos para custear o tratamento cirúrgico do bebê José, que foi diagnosticado com mielomeningocele oculta. O evento ocorrerá no dia 18 de janeiro de 2026. As inscrições já podem ser adquiridas e estão disponíveis na plataforma Sympla.

Assim, a cirurgia foi indicada para proporcionar mais qualidade de vida ao pequeno José. Depois de realizar a busca por especialistas, a família encontrou, em São Paulo, um neurocirurgião de referência nacional em cirurgia pediátrica na coluna e único médico no Brasil com a técnica específica capaz de operar José. No entanto, o procedimento está avaliado em R$ 254 mil, quantia referente aos gastos com a equipe médica e materiais cirúrgicos.

Com a campanha #TodosComJosé, elaborada na metade deste ano, a corrida beneficente é mais uma das formas da família contar com o apoio popular. Neste sentido, os participantes não só irão garantir a prática de uma atividade física, bem como irão colaborar valiosamente com uma iniciativa importante.

Os familiares de José, inclusive, reforçaram a necessidade do auxílio. “Cada gesto de apoio faz diferença para mudar o futuro do José. Essa cirurgia é nossa esperança de garantir que ele tenha mais qualidade de vida e novas possibilidades de desenvolvimento”, declararam.

Elirdes Costa, gerente de marketing do Shopping Iguatemi Bosque, enfatizou o potencial da solidariedade. “A solidariedade transforma vidas. Cada contribuição é um passo concreto para garantir ao José mais qualidade de vida e esperança no futuro”, comentou.