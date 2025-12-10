Corrida 21K Terra da Luz será disputada neste domingo com recorde de inscritos

Largada da corrida 21k Terra da Luz, em Fortaleza / Crédito: Jorge Mota/Divulgação

A sétima edição da corrida 21K Terra da Luz será realizada neste domingo, 14, em Fortaleza, e conta com sete mil inscritos. O evento terá a participação de corredores dos 27 estados brasileiros. A largada e a chegada serão realizadas na Praça Almirante Saldanha, localizada no entorno do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, no centro da capital cearense. A programação será iniciada às 4h50min, horário previsto para a concentração dos atletas.

O circuito 21K Terra da Luz tornou-se um dos mais aguardados pelos participantes. Além da importância para a saúde, a prática esportiva movimenta a cidade nos âmbitos cultural e turístico. O material oficial disponibilizado pela organização contempla camiseta, número de peito, chip, sacola, medalha, hidratação, estafe, seguro de vida e atendimento médico. A retirada dos kits será nesta sexta-feira, 12, e sábado, 13, respectivamente, na Estação Fashion, no Centro. Durante os dois dias, haverá também feira esportiva e atividades exclusivas aos atletas. As inscrições foram abertas em 30 de junho. Depois que elas foram esgotadas, quatro toneladas de alimentos e ração foram arrecadadas. Os percursos são de 7 km, 14 km e 21 km. Os trajetos podem ser realizados tanto na categoria geral como em específicas, tais como profissionais de educação física, cadeirantes e paratletas. Ao longo do deslocamento, os inscritos na etapa irão passar pelo Parque das Crianças, Forte Nossa Senhora da Assunção, Catedral de Fortaleza, Praça dos Leões, Estação das Artes, Biblioteca Pública, Mercado dos Peixes e a Orla de Fortaleza.

Fernando Elpídio, diretor da prova, ressaltou como o circuito 21K Terra da Luz impacta positivamente no esporte, cultura e turismo do município. “A cada edição, percebemos como a prova se torna uma porta de entrada para que milhares de pessoas conheçam Fortaleza de forma afetiva e ativa. Receber participantes de todo o Brasil fortalece nossa missão de unir esporte, turismo e identidade cultural”, explicou. O profissional enfatizou, inclusive, o que torna a prova especial não só para quem participa, bem como para os organizadores. “A 21K Terra da Luz promove uma experiência completa. O corredor não vem apenas para competir; ele vive a cidade, circula pelos equipamentos culturais, usufrui da gastronomia e interage com a nossa história. Essa conexão é o que torna a prova tão especial para quem participa e para quem organiza”, comentou. Serviço

Corrida 21K Terra da Luz Data: 14/12/2025 Horário: a partir de 4h50min

Largada e chegada: Nova Praça do Dragão do Mar - Praça Almirante Saldanha - Centro Retirada do material oficial Data: 12 e 13/12/2025