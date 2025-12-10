Circuito das Estações 2025 registra mais de 22 mil participantes em Fortaleza

Fortaleza recebeu as quatro corridas do Circuito das Estações 2025 / Crédito: Divulgação/Circuito das Estações

O Circuito das Estações 2025 registrou 22.231 participantes em suas quatro etapas em Fortaleza, de acordo com a organização do evento. Para o próximo ano, o objetivo é que mais pessoas participem tanto na capital cearense quanto nas demais cidades brasileiras. Realizado desde 2006, o Circuito das Estações está próximo de completar 20 anos. Com um percurso para cada estação, o propósito é estimular o hábito saudável da corrida de rua, não só ao manter a prática de quem já tem uma afinidade, bem como conquistar novos adeptos.

Matheus Falconi, Head de Comunicação da Norte Marketing Esportivo, empresa que comercializa o Circuito das Estações, comentou sobre o intuito de aliar o bem-estar para a saúde e a sensação de pertencimento. “Nosso compromisso para os próximos anos é continuar inovando e levando essa energia para ainda mais pessoas. Queremos que cada corredor se sinta parte de algo maior, de uma história que conecta saúde, emoção e pertencimento”, afirmou. Relembre as datas das etapas do Circuito em Fortaleza, em 2025 Outono: 6 de abril Inverno: 29 de junho

Primavera: 14 de setembro Verão: 30 de novembro Em Fortaleza, a primeira edição foi realizada em 2013. Para 2026, a capital cearense já está confirmada para ser uma das sedes do evento.

Próximo de completar duas décadas, o Circuito das Estações terá cinco palcos a mais em 2026: Florianópolis (SC), Vitória (ES), Campinas (SP), São José dos Campos (SP) e Ribeirão Preto (SP). A organização do evento estima que, em média, dois milhões de corredores participaram dos últimos anos do Circuito das Estações. Além do Brasil, Argentina e México também recebem a atração esportiva. Matheus Falconi também salientou a importância do Circuito de Estações alcançar cada vez mais pessoas. “Celebrar 20 anos do Circuito das Estações é muito mais do que olhar para o passado. É reconhecer o impacto que tivemos na vida de milhões de pessoas e dar novos passos para o futuro. A chegada a novas praças representa a força da corrida de rua no Brasil e o desejo de estarmos cada vez mais próximos das comunidades que respiram esporte e bem-estar”, apontou. Em 2026, a tradicional mandala, que é formada pela união das medalhas sazonais, continuará sendo um incentivo adicional aos participantes.