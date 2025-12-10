Circuito das Estações 2025 registra mais de 22 mil participantes em Fortaleza

Circuito das Estações 2025 registra mais de 22 mil participantes em FortalezaCom quatro corridas no ano, evento é realizado desde 2013 na capital cearense e está garantido para 2026
O Circuito das Estações 2025 registrou 22.231 participantes em suas quatro etapas em Fortaleza, de acordo com a organização do evento. Para o próximo ano, o objetivo é que mais pessoas participem tanto na capital cearense quanto nas demais cidades brasileiras.
Realizado desde 2006, o Circuito das Estações está próximo de completar 20 anos. Com um percurso para cada estação, o propósito é estimular o hábito saudável da corrida de rua, não só ao manter a prática de quem já tem uma afinidade, bem como conquistar novos adeptos.
Matheus Falconi, Head de Comunicação da Norte Marketing Esportivo, empresa que comercializa o Circuito das Estações, comentou sobre o intuito de aliar o bem-estar para a saúde e a sensação de pertencimento. “Nosso compromisso para os próximos anos é continuar inovando e levando essa energia para ainda mais pessoas. Queremos que cada corredor se sinta parte de algo maior, de uma história que conecta saúde, emoção e pertencimento”, afirmou.
Relembre as datas das etapas do Circuito em Fortaleza, em 2025
Outono: 6 de abril
Inverno: 29 de junho
Primavera: 14 de setembro
Verão: 30 de novembro
Em Fortaleza, a primeira edição foi realizada em 2013. Para 2026, a capital cearense já está confirmada para ser uma das sedes do evento.
Próximo de completar duas décadas, o Circuito das Estações terá cinco palcos a mais em 2026: Florianópolis (SC), Vitória (ES), Campinas (SP), São José dos Campos (SP) e Ribeirão Preto (SP). A organização do evento estima que, em média, dois milhões de corredores participaram dos últimos anos do Circuito das Estações. Além do Brasil, Argentina e México também recebem a atração esportiva.
Matheus Falconi também salientou a importância do Circuito de Estações alcançar cada vez mais pessoas. “Celebrar 20 anos do Circuito das Estações é muito mais do que olhar para o passado. É reconhecer o impacto que tivemos na vida de milhões de pessoas e dar novos passos para o futuro. A chegada a novas praças representa a força da corrida de rua no Brasil e o desejo de estarmos cada vez mais próximos das comunidades que respiram esporte e bem-estar”, apontou.
Em 2026, a tradicional mandala, que é formada pela união das medalhas sazonais, continuará sendo um incentivo adicional aos participantes.
Cidades confirmadas para o Circuito das Estações 2026
Fortaleza (CE)
Florianópolis (SC)
Vitória (ES)
Campinas (SP)
São José dos Campos (SP)
Ribeirão Preto (SP)
São Paulo (SP)
Rio de Janeiro (RJ)
Brasília (DF)
Belo Horizonte (MG)
Recife (PE)
Salvador (BA)
Belém (PA)
Curitiba (PR)
Porto Alegre (RS)
Anápolis (GO)
Aracaju (SE)
Cuiabá (MT)
Goiânia (GO)
Imperatriz (MA)
João Pessoa (PB)
Natal (RN)
Palmas (TO)
São Luís (MA)
Manaus (AM)