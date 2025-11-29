Etapa Verão da Corrida das Estações ocorre neste domingo, 30, em Fortaleza

Fortaleza já recebeu três etapas do Circuito das Estações em 2025 / Crédito: Divulgação/Circuito das Estações

Fortaleza recebe, neste domingo, 30, a última etapa (Verão) do Circuito das Estações. Intitulada a maior corrida de rua do mundo, a prova terá percursos de 5km e 10km, com largada a partir das 5h15min na Estação das Artes, localizada na rua Dr. João Moreira, 540, no Centro. As inscrições para o circuito podem ser acessadas através deste link. Os kits custam a partir de R$129,99 e conta com camiseta, sacola, garrafa e medalha pós-prova. A retirada dos kits acontece na loja Decathlon do Shopping RioMar Fortaleza, localizado na rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu, disponível na sexta-feira, 28, de 10 às 20 horas, e no sábado, 29, entre 10 e 18 horas.