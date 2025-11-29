Etapa Verão da Corrida das Estações ocorre neste domingo, 30, em Fortaleza

Etapa Verão da Corrida das Estações ocorre neste domingo, 30, em FortalezaDurante o circuito haverá pontos de hidratação, suporte médico, kit especial para os inscritos e uma arena com ativações promovidas pelos patrocinadores do evento
Fortaleza recebe, neste domingo, 30, a última etapa (Verão) do Circuito das Estações. Intitulada a maior corrida de rua do mundo, a prova terá percursos de 5km e 10km, com largada a partir das 5h15min na Estação das Artes, localizada na rua Dr. João Moreira, 540, no Centro.
As inscrições para o circuito podem ser acessadas através deste link. Os kits custam a partir de R$129,99 e conta com camiseta, sacola, garrafa e medalha pós-prova. A retirada dos kits acontece na loja Decathlon do Shopping RioMar Fortaleza, localizado na rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu, disponível na sexta-feira, 28, de 10 às 20 horas, e no sábado, 29, entre 10 e 18 horas.
Durante o circuito haverá pontos de hidratação, suporte médico, kit especial para os inscritos e uma arena com ativações promovidas pelos patrocinadores do evento.
Os três primeiros colocados de cada categoria, nas modalidades masculino e feminino, serão premiados com troféus. Entre os principais diferenças da Corrida das Estações, está a mandala distribuída pelo evento e que poderá ser completada neste fim de semana.
Para isto ocorrer, o corredor precisa, primeiro, ter corrido as edições inverno, outono e primavera da prova. Tendo participado das etapas anteriores, basta que o atleta complete a corrida para ganhar a quarta e última peça da mandada.
Existente desde 2006, o Circuito das Estações é considerado referência no cenário esportivo brasileiro, principalmente no segmento corrida de rua no, com etapas realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Curitiba, Manaus, Fortaleza e outras 15 cidades do País.
Serviço:
Circuito das Estações Verão - Fortaleza
- Data: 30/11/2025
- Local: Estação das Artes, rua Dr. João Moreira, 540, Centro
- Distâncias: 5 km e 10 km
- Valor do Kit: a partir de R$129,99
- Mais informações: Site oficial