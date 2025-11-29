Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Etapa Verão da Corrida das Estações ocorre neste domingo, 30, em Fortaleza

Durante o circuito haverá pontos de hidratação, suporte médico, kit especial para os inscritos e uma arena com ativações promovidas pelos patrocinadores do evento
Fortaleza recebe, neste domingo, 30, a última etapa (Verão) do Circuito das Estações. Intitulada a maior corrida de rua do mundo, a prova terá percursos de 5km e 10km, com largada a partir das 5h15min na Estação das Artes, localizada na rua Dr. João Moreira, 540, no Centro.

As inscrições para o circuito podem ser acessadas através deste link. Os kits custam a partir de R$129,99 e conta com  camiseta, sacola, garrafa e medalha pós-prova. A retirada dos kits acontece na loja Decathlon do Shopping RioMar Fortaleza, localizado na rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu, disponível na sexta-feira, 28, de 10 às 20 horas, e no sábado, 29, entre 10 e 18 horas.

Os três primeiros colocados de cada categoria, nas modalidades masculino e feminino, serão premiados com troféus. Entre os principais diferenças da Corrida das Estações, está a mandala distribuída pelo evento e que poderá ser completada neste fim de semana.

Para isto ocorrer, o corredor precisa, primeiro, ter corrido as edições inverno, outono e primavera da prova. Tendo participado das etapas anteriores, basta que o atleta complete a corrida para ganhar a quarta e última peça da mandada.

Existente desde 2006, o Circuito das Estações é considerado referência no cenário esportivo brasileiro, principalmente no segmento corrida de rua no, com etapas realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Curitiba, Manaus, Fortaleza e outras 15 cidades do País.

Serviço:

Circuito das Estações Verão - Fortaleza

  • Data: 30/11/2025
  • Local: Estação das Artes, rua Dr. João Moreira, 540, Centro
  • Distâncias: 5 km e 10 km
  • Valor do Kit: a partir de R$129,99
  • Mais informações: Site oficial

