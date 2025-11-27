Jericoacoara sedia torneio de encerramento da temporada mundial de WingFoil

Entre os dias 2 a 6 de dezembro, Jericoacoara sediará a quarta edição do Sol Jeri WingFoil Cup, encerrando a temporada de 2025 do Campeonato Mundial e Circuito Brasileiro de WingFoil Racing. A competição, realizada na pousada Vila Kalango, reúne atletas do eixo internacional e nacional.

Wingfoil é uma modalidade semelhante ao kitesurfe, com alguns detalhes diferentes. No kite, é utilizada uma vela presa à prancha, controlada por um mastro. Já no wingfoil usa-se uma “asa” inflável, segurada nas mãos pelo atleta. A asa é controlada pela tração do vento, podendo em algumas ocasiões dar a sensação de “voar” sobre a água ou ganhar muita velocidade.

As inscrições para os circuitos são feitas pelo site oficial, mediante preenchimento de formulário e pagamento prévio de taxas.

Alguns fatores tornam o litoral cearense atrativo para a prática, como ventos fortes e constantes, condições estáveis do mar e áreas amplas para navegação. Competidores de diversas regiões e países viajam quilômetros para participar do evento.