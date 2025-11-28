Ceará supera Unifor e é bicampeão estadual de Vôlei

A equipe de Voleibol do Ceará se consagrou campeã do Campeonato Estadual contra a Unifor, na noite de quinta-feira, 27. Disputada no Ginásio da Universidade de Fortaleza, a equipe alvinegra venceu de virada por 2 sets a 1 com parciais de 28/30, 27/25 e 15/13.

A final da competição é disputada numa melhor de três. O Ceará já havia vencido o primeiro duelo contra a Unifor, no último dia 25, por 2 sets a 0. Com a nova vitória no segundo encontro entre as equipes, nessa quinta, as alvinegras selaram o bi do Estadual.