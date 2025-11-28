Ceará supera Unifor e é bicampeão estadual de Vôlei

Ceará supera Unifor e é bicampeão estadual de VôleiAlvinegras venceram a partida por 2 sets a 1 de virada e selaram o título do Estadual
A equipe de Voleibol do Ceará se consagrou campeã do Campeonato Estadual contra a Unifor, na noite de quinta-feira, 27. Disputada no Ginásio da Universidade de Fortaleza, a equipe alvinegra venceu de virada por 2 sets a 1 com parciais de 28/30, 27/25 e 15/13.
A final da competição é disputada numa melhor de três. O Ceará já havia vencido o primeiro duelo contra a Unifor, no último dia 25, por 2 sets a 0. Com a nova vitória no segundo encontro entre as equipes, nessa quinta, as alvinegras selaram o bi do Estadual.
Como foi a partida
Apesar do Vovô sair na frente com a pontuação, a Unifor melhorou e cresceu no jogo, empatando o placar. Devido a erros de saque do Alvinegro, a equipe da Universidade fechou o set por 28-30.
No segundo set, o Ceará reagiu no confronto e deixou tudo igual, com parcial de 27-25, forçando o tie-break.
No set decisivo, os times travaram um duelo acirrado, ponto a ponto. Na reta final da partida, a central Joyce foi decisiva para a equipe alvinegra alcançar a vitória no tie-break por 15 a 13.
Próximos passos das Alvinegras
O Ceará estreia na Superliga B contra o Recife na próxima sexta-feira, 5, às 20 horas, no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza.