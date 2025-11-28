Equipe cearense de ginástica rítmica conquista premiações em torneio nacional

Lara Tavares, Maria Luiza e Ana Cinthia se apresentam durante prova de campeonato / Crédito: Divulgação/Kgym

A disputa do Torneio Nacional de Ginástica Rítmica, em Aparecida do Norte, São Paulo, de 4 a 9 de novembro, trouxe motivos de sobra para uma equipe cearense comemorar. Durante o campeonato, o trio adulto representante, composto por Lara Tavares, 21, Ana Cinthia, 20, e Maria Luiza, 19, conquistou o título nacional por conjunto. Na categoria individual, Lara sagrou-se campeã no aparelho fita e campeã geral. Até o início da competição, a dificuldade em conciliar a rotina de treinos - que tem o ginásio poliesportivo da Universidade de Fortaleza (Unifor) como palco - com estudos e trabalho representou uma grande preocupação para as atletas. Lara Tavares cursa Nutrição, enquanto Cintia está na graduação de Educação Física, e Maria Luiza estuda Fisioterapia.

“Realmente a gente fica muito cansada por causa dessa rotina corrida, mas nos momentos que a gente tem pra treinar e pra poder se dedicar ao esporte, a gente tá se dedicando sempre”, comentou Malu, como é carinhosamente chamada pelas colegas. Fundada em janeiro de 2024, a Kgym, Escola de Ginástica Rítmica, foi uma das instituições do Ceará que competiu. No entanto, devido ao alto valor necessário para disputar o torneio, a adoção de rifas e campanhas de arrecadação foram alternativas implementadas para custear os gastos com hospedagens e alimentação. Com a ajuda de familiares e amigos, as atletas, acompanhadas de Katlyne Alves - fundadora, técnica e diretora da Kgym, além de ex-ginasta - conseguiram assegurar a participação. A Secretaria do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte) financiou as passagens aéreas. Lara Tavares, Maria Luiza e Ana Cinthia competem em torneio de ginástica rítmica Crédito: Divulgação/Kgym

“Bom, no começo a gente estava um pouco angustiada com tudo isso, mas logo surgiu a ideia de fazer a rifa, de tentar a ajuda do Estado e, aos poucos, foi dando certo. Então, a gente voltou a acreditar que ia poder estar presente na competição, voltamos a treinar e a ficar confiantes”, afirmou Ana Cintia. Lara Tavares revelou a felicidade de não só conquistar o título, como realizar um sonho de infância, já que, em outras oportunidades, a premiação ficou próxima. “Sempre foi meu sonho (conquistar o título nacional na categoria individual). Desde pequena tinha esse sonho. Antes, eu sempre batia na trave, quando competia no torneio nacional, eu ficava em segundo, mas sempre muito satisfeita, muito feliz do que eu fazia. E, esse ano, eu realizei meu sonho, do jeito que tinha que ser, no momento certo, lá em Aparecida do Norte. Foi um momento muito especial", disse ela.