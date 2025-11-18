Treinador de Beach Tennis largou a engenharia para seguir no esporte e já treinou o Japão

Tiago Carvalho durante Copa das Federações de Beach Tennis 2024 / Crédito: Stephan Eliert/Divulgação/Coach Tiago Carvalho

Realizada em Fortaleza entre os dias 17 e 22 de novembro, a Copa das Federações de Beach Tennis reúne grandes nomes da modalidade, com grandes histórias a serem contadas. Tiago Carvalho, atleta da modalidade 40+, é um dos grandes exemplos disso. O jogador e treinador cearense acumula uma série de títulos e resultados relevantes em ambas as funções e faz transição para nova categoria nesta edição da Copa das Federações. Com 27 troféus no currículo, Tiago possui relevância nacional e internacional na modalidade.

Em conversa com o Esportes O POVO, Tiago comentou sobre seu início e profissionalização na modalidade e celebrou a popularização do esporte que disputa há 15 anos, torcendo inclusive para que a prática se torne olímpica. "O beach tennis surgiu na minha vida no final de 2010, desde o primeiro contato com a raquete eu me apaixonei pelo esporte. Em 2012 comecei a dar aulas e em 2014 tive a convicção de que era isso que eu queria para minha vida, ser treinador. Larguei o oitavo semestre de engenharia civil e vivo meu sonho até hoje", conta. "Vivo um sonho. Acompanhei o crescimento desse esporte desde o início aqui no Brasil, lembro de 2012 comemorarmos que teve um torneio com mais de 100 inscritos e hoje estou inscrito em um torneio com mais de dois mil atletas. Fico muito contente em ver tudo isso em que o beach tennis se transformou aqui no Brasil, agora só falta o grande sonho se realizar: os jogos olímpicos", complementa.