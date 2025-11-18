Treinador de Beach Tennis largou a engenharia para seguir no esporte e já treinou o Japão

Treinador de Beach Tennis largou a engenharia para seguir no esporte e já treinou o JapãoTiago Carvalho, atleta da modalidade 40+, estará na Copa das Federações de Beach Tennis e é um dos nomes mais experientes do torneio
Realizada em Fortaleza entre os dias 17 e 22 de novembro, a Copa das Federações de Beach Tennis reúne grandes nomes da modalidade, com grandes histórias a serem contadas. Tiago Carvalho, atleta da modalidade 40+, é um dos grandes exemplos disso.
O jogador e treinador cearense acumula uma série de títulos e resultados relevantes em ambas as funções e faz transição para nova categoria nesta edição da Copa das Federações. Com 27 troféus no currículo, Tiago possui relevância nacional e internacional na modalidade.
Como atleta, foi quatro vezes vice-campeão brasileiro e duas vezes vice-campeão mundial, hepta campeão estadual de duplas masculinas, ênea campeão cearense de duplas mistas e pentacampeão ao nível estadual nos torneios de simples.
Na função de treinador, foi bicampeão mundial, sul-americano e pan-americano, além de ter alcançado a oitava colocação com o Japão na Copa do Mundo de Beach Tennis, sendo este o melhor resultado dos nipônicos na história da modalidade. Além disso, Tiago Carvalho comandou a seleção brasileira entre 2018 e 2019 e desenvolveu um método próprio de treinamento, intitulado TC Training.
"Foi uma experiência única e grandiosa, o Japão é um país incrível, com uma sociedade que eu não tenho palavras para descrever. Atletas muito disciplinados, e tecnicamente muito bons", diz o profissional sobre a passagem pelo oriente.
Em conversa com o Esportes O POVO, Tiago comentou sobre seu início e profissionalização na modalidade e celebrou a popularização do esporte que disputa há 15 anos, torcendo inclusive para que a prática se torne olímpica.
"O beach tennis surgiu na minha vida no final de 2010, desde o primeiro contato com a raquete eu me apaixonei pelo esporte. Em 2012 comecei a dar aulas e em 2014 tive a convicção de que era isso que eu queria para minha vida, ser treinador. Larguei o oitavo semestre de engenharia civil e vivo meu sonho até hoje", conta.
"Vivo um sonho. Acompanhei o crescimento desse esporte desde o início aqui no Brasil, lembro de 2012 comemorarmos que teve um torneio com mais de 100 inscritos e hoje estou inscrito em um torneio com mais de dois mil atletas. Fico muito contente em ver tudo isso em que o beach tennis se transformou aqui no Brasil, agora só falta o grande sonho se realizar: os jogos olímpicos", complementa.
Tiago Carvalho também comentou sobre as diferenças entre atuar como atleta e treinador. "Ser técnico e estar na areia são realidades completamente diferentes. Como treinador, eu enxergo o jogo de fora: estratégia, leitura, ajustes finos. É cabeça fria. Já na areia tudo muda, é aquela adrenalina, aquele frio na barriga, lidar com pressão. Mas, sou muito abençoado em poder viver esses dois lados do esporte", afirma.
Dividido entre as funções de atleta e treinador, Tiago atuou em diversas edições da Copa das Federações. "Essa é minha quarta participação como atleta, sendo três vezes na categoria Profissional e esse ano estou na categoria 40+, as outras vezes participei como técnico. Sempre é uma experiência única e dessa vez, será a 10ª edição, e a maior de todas. Estou muito feliz em poder viver esse momento."