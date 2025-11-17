Copa de beach tennis deve reunir 60 mil pessoas e impulsionar R$ 35 milhões na economia de Fortaleza

Copa das Federações de Beach Tennis 2025 terá seis dias de duração / Crédito: Sthephan Eilert

Fortaleza será palco da 10ª edição da Copa das Federações de Beach Tennis 2025, principal competição nacional por equipes da modalidade. As disputas ocorrerão de 17 a 22 de novembro, em uma megaestrutura montada na Praia de Iracema para receber atletas, comissões e público. Esta é a terceira vez consecutiva que a Capital cearense sedia o torneio. Reunindo faixas etárias variadas, a Copa das Federações será disputada em 11 categorias, do Sub-12 ao Sub-18, além das classes Profissional, A, B, C e Masters 40+, 50+ e 60+. Serão mais de 2.300 atletas representantes das 26 federações e do Distrito Federal.

Estrutura física A arena principal será montada na Av. Historiador Raimundo Girão, 1002, no Aterro da Praia de Iracema. O espaço contará com arquibancadas para cerca de mil pessoas, quadras de aquecimento, camarote VIP com vista para o mar, rampa de acessibilidade e áreas climatizadas. Além disso, o evento terá uma área de convivência de 4 mil m², com estrutura coberta, banheiros climatizados, segurança 24 horas e um espaço cultural voltado a exposições. A praça de alimentação também é destaque, reunindo opções variadas entre bares e restaurantes, além de áreas de lazer para o público geral e as federações. No total, a estrutura ocupará 25 mil m² da orla alencarina. Impacto na economia local Ao reunir atletas de todo o País, a Copa das Federações deve movimentar a setor turístico e gerar cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos. A expectativa é que o evento injete aproximadamente R$ 35 milhões na economia local.

Para Thaís Cortez, a estrutura geral oferecida pela cidade de Fortaleza é a principal razão para que a Capital seja mantida como sede do evento. "Fortaleza vai receber um evento que une alto nível esportivo, organização e uma experiência única para atletas e público. A arena na Praia de Iracema simboliza o crescimento do beach tennis e a força do Ceará no cenário nacional", afirma. “Fatores como a malha aérea, rede de hotelaria, pontos turísticos e boa estrutura facilitam para que Fortaleza seja alvo de competições desse porte”, conclui.

A emoção da experiência Atleta de beach tennis desde 2010 e ex-auxiliar da seleção brasileira, o experiente Tiago Oliveira chega à sua sexta participação na Copa das Federações. A estreia foi em 2016, como atleta profissional. No ano seguinte, voltou a atuar nas duas frentes — competindo e treinando — e, nas últimas edições, esteve apenas como treinador. Neste ano, Tiago retorna às quadras como atleta na categoria Master 40+. Ao Esportes O POVO, ele compartilhou a experiência de viver os dois lados da moeda e falou sobre as expectativas para o que considera ser “a Copa das Federações mais importante da história”. “São experiências desafiadoras e muito diferentes. Como jogador, a pressão é menor e o momento de maior pressão é dentro da quadra. [...] Quando eu entro na quadra, fico totalmente focado em jogar e dar o meu melhor, independente de onde estou. Mas é claro que jogar na sua terra facilita um pouco, porque tem família e amigos que vão te apoiar. Estou muito ansioso e animado com essa reponsabilidade”, disse.