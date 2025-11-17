Copa de beach tennis deve reunir 60 mil pessoas e impulsionar R$ 35 milhões na economia de Fortaleza

Copa de beach tennis deve reunir 60 mil pessoas e impulsionar R$ 35 milhões na economia de FortalezaAo longo de seis dias, a Beira-Mar da Capital será palco de disputas com atletas de todos os estados do País
Fortaleza será palco da 10ª edição da Copa das Federações de Beach Tennis 2025, principal competição nacional por equipes da modalidade. As disputas ocorrerão de 17 a 22 de novembro, em uma megaestrutura montada na Praia de Iracema para receber atletas, comissões e público. Esta é a terceira vez consecutiva que a Capital cearense sedia o torneio.
Reunindo faixas etárias variadas, a Copa das Federações será disputada em 11 categorias, do Sub-12 ao Sub-18, além das classes Profissional, A, B, C e Masters 40+, 50+ e 60+. Serão mais de 2.300 atletas representantes das 26 federações e do Distrito Federal.
A competição é disputada coletivamente, com representantes de cada Estado se enfrentando em diversas categorias para somar pontos. Ao fim dos jogos, o estado que obtiver maior somatório será declarado o vencedor.
Leia mais
A expectativa é de que mais de 60 mil pessoas circulem pela arena ao longo dos seis dias de competição. Diretora da Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCTBT), Thaís Cortez destaca o simbolismo da edição e a força do evento para a modalidade no Estado.
“Sem dúvidas, esta será a principal edição da Copa das Federações. Não só pelo tamanho do público, estrutura e participação massiva dos atletas, mas também por ser uma edição comemorativa, são 10 anos de história. Nossa expectativa é fazer uma competição incrível”, disse.
Estrutura física
A arena principal será montada na Av. Historiador Raimundo Girão, 1002, no Aterro da Praia de Iracema. O espaço contará com arquibancadas para cerca de mil pessoas, quadras de aquecimento, camarote VIP com vista para o mar, rampa de acessibilidade e áreas climatizadas.
Além disso, o evento terá uma área de convivência de 4 mil m², com estrutura coberta, banheiros climatizados, segurança 24 horas e um espaço cultural voltado a exposições. A praça de alimentação também é destaque, reunindo opções variadas entre bares e restaurantes, além de áreas de lazer para o público geral e as federações. No total, a estrutura ocupará 25 mil m² da orla alencarina.
Impacto na economia local
Ao reunir atletas de todo o País, a Copa das Federações deve movimentar a setor turístico e gerar cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos. A expectativa é que o evento injete aproximadamente R$ 35 milhões na economia local.
Para Thaís Cortez, a estrutura geral oferecida pela cidade de Fortaleza é a principal razão para que a Capital seja mantida como sede do evento.
"Fortaleza vai receber um evento que une alto nível esportivo, organização e uma experiência única para atletas e público. A arena na Praia de Iracema simboliza o crescimento do beach tennis e a força do Ceará no cenário nacional", afirma.
“Fatores como a malha aérea, rede de hotelaria, pontos turísticos e boa estrutura facilitam para que Fortaleza seja alvo de competições desse porte”, conclui.
A emoção da experiência
Atleta de beach tennis desde 2010 e ex-auxiliar da seleção brasileira, o experiente Tiago Oliveira chega à sua sexta participação na Copa das Federações. A estreia foi em 2016, como atleta profissional. No ano seguinte, voltou a atuar nas duas frentes — competindo e treinando — e, nas últimas edições, esteve apenas como treinador.
Neste ano, Tiago retorna às quadras como atleta na categoria Master 40+. Ao Esportes O POVO, ele compartilhou a experiência de viver os dois lados da moeda e falou sobre as expectativas para o que considera ser “a Copa das Federações mais importante da história”.
“São experiências desafiadoras e muito diferentes. Como jogador, a pressão é menor e o momento de maior pressão é dentro da quadra. [...] Quando eu entro na quadra, fico totalmente focado em jogar e dar o meu melhor, independente de onde estou. Mas é claro que jogar na sua terra facilita um pouco, porque tem família e amigos que vão te apoiar. Estou muito ansioso e animado com essa reponsabilidade”, disse.
A delegação cearense terá 88 atletas, além de uma comissão técnica formada por auxiliares, nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga e preparador físico. Desde o início da competição, em 2015, a melhor campanha do Ceará foi em 2023, quando a equipe alencarina conquistou o vice-campeonato geral — a edição, aliás, marcou a estreia de Fortaleza como sede.
A atual campeã da Copa das Federações é a equipe do Rio Grande do Sul, que chega novamente entre as favoritas, ao lado de Paraná e São Paulo. Apesar do nível elevado da disputa, Tiago Carvalho reforça a confiança no desempenho cearense.
“Acredito que vamos brigar para estar entre os quatro melhores da competição. É um nível muito difícil e competitivo, mas temos chances e vamos lutar por isso”, concluiu o atleta.
Confira a programação da Copa das Federações 2025:
- Segunda-feira (17/11): treinos livres, congresso técnico e cerimônia de abertura
- Terça-feira (18/11): primeira rodada de jogos
- Quarta-feira (19/11): oitavas de final
- Quinta-feira (20/11): quartas de final
- Sexta-feira (21/11): semifinais
- Sábado (22/11): final e cerimônia de premiação