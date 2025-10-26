Ceará vence Cabo Branco e conquista Campeonato Brasileiro Interclubes de Beach Tennis

Ceará é campeão do Campeonato Brasileiro Interclubes de Beach Tennis / Crédito: Reprodução/Ceará SC

O Ceará começou o Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de Beach Tennis com o pé direito e conquistou o título logo em sua estreia na competição nacional, disputada em João Pessoa (PB) neste fim de semana, 23 a 26, e organizada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Na categoria profissional masculina, o Vovô bateu o Clube Cabo Branco por 3 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3 na primeira partida, 3/6, 6/2 e 10/5 na segunda e um dominante 6/0 e 6/0 na terceira.