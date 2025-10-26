Ceará vence Cabo Branco e conquista Campeonato Brasileiro Interclubes de Beach Tennis

Ceará vence Cabo Branco e conquista Campeonato Brasileiro Interclubes de Beach TennisRepresentando o Alvinegro, em parceria com a Federação Cearense de Beach Tennis (FCBT), estiveram Ênio Filho, Gabriel Araújo e Bruce Oliveira
O Ceará começou o Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) de Beach Tennis com o pé direito e conquistou o título logo em sua estreia na competição nacional, disputada em João Pessoa (PB) neste fim de semana, 23 a 26, e organizada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT).
Na categoria profissional masculina, o Vovô bateu o Clube Cabo Branco por 3 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3 na primeira partida, 3/6, 6/2 e 10/5 na segunda e um dominante 6/0 e 6/0 na terceira.
Leia mais
Representando o Alvinegro, em parceria com a Federação Cearense de Beach Tennis (FCBT), estiveram Ênio Filho, Gabriel Araújo e Bruce Oliveira. A equipe mostrou solidez desde a fase de grupos, vencendo o Tênis Clube de Porto Velho por 3 sets a 0 e o Campestre por 2 sets a 1.
Na semifinal, manteve o ritmo e superou o Assomal também por 3 sets a 0, em duelos equilibrados: 7/5 e 7/5 na primeira partida, 6/4 e 6/4 na segunda e novamente 6/0 e 6/0 na terceira.
Mais categorias
No feminino profissional, o Ceará também chegou à final e ficou com o vice-campeonato. O trio formado por Natallia Brilhante, Maria Júlia Moreira e Michelle Moura fez uma campanha sólida, vencendo o Tênis Clube de Santa Cruz na semifinal e superando o COPM e o Assomal na fase de grupos, mas acabou derrotado pelo Campestre na decisão por 3 sets a 0.
O Alvinegro ainda foi representado nas categorias de base, com equipes nas divisões Sub-16 masculina e feminina. As atletas Lara Torres, Isa Doellinger e Ana Beatriz Bernardo finalizaram o torneio na quinta colocação, mesmo desempenho obtido pelos meninos Luciano Goersh, Fábio Landim e Davi Linhares.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente