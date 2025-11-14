Shopping sedia 2ª etapa da corrida Live Run XP 2025 em Fortaleza e espera 3 mil atletas

Três mil corredores devem participar da corrida neste domingo, 16 / Crédito: Divulgação

A corrida de rua Live! RUN XP Fortaleza ocorre neste domingo, 16, com largada no Shopping RioMar Fortaleza. Segundo a organização do evento, 3 mil atletas participarão das corridas de 21 km, 10 km e 5 km, além de Corrida Kids para as crianças. As largadas começam a partir das 5h15min, na Arena Live!, montada no próprio shopping. Esta é a 2ª vez no ano que a corrida de rua — considerada uma das maiores do país — é realizada na capital cearense.

"Estamos muito contentes em oferecer uma experiência de corrida de rua de alto nível, com uma estrutura completa na Arena Live! e percursos que valorizam a beleza de Fortaleza, especialmente na meia maratona. O esgotamento das inscrições mostra a força e a consolidação do Circuito Live!RUN XP. Vamos proporcionar uma excelente experiência aos atletas desde a largada na madrugada até as atrações pós-prova no RioMar”, afirma Bruno Lustre, gestor de eventos da "Live!". Depois de Fortaleza, a próxima etapa do Circuito Live! RUN XP 2025 no Nordeste será em Sergipe. No dia 23 de novembro tem LIVE! RUN XP Aracaju. As inscrições para esta e todas as próximas etapas estão disponíveis pelo aplicativo Live! Experience ou pelo site www.liverun.com.br, o portal do circuito. Clientes XP têm 20% de desconto, além de outras vantagens exclusivas.