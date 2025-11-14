Shopping sedia 2ª etapa da corrida Live Run XP 2025 em Fortaleza e espera 3 mil atletas

Shopping sedia 2ª etapa da corrida Live Run XP 2025 em Fortaleza e espera 3 mil atletasAs corridas de 5km e 10km terão percurso no entorno do centro de compras, enquanto a prova de 21 km também agrega parte da orla da cidade
A corrida de rua Live! RUN XP Fortaleza ocorre neste domingo, 16, com largada no Shopping RioMar Fortaleza. Segundo a organização do evento, 3 mil atletas participarão das corridas de 21 km, 10 km e 5 km, além de Corrida Kids para as crianças.
As largadas começam a partir das 5h15min, na Arena Live!, montada no próprio shopping. Esta é a 2ª vez no ano que a corrida de rua — considerada uma das maiores do país — é realizada na capital cearense.
As provas de menor distância serão realizadas no entorno do centro de compras, enquanto o percurso de 21 km incluirá também um trecho da orla da cidade. A largada para as três distâncias será unificada.
Os atletas inscritos terão acesso ainda a atrações musicais e outras ativações.
Retirada de kits
A entrega de kits aos atletas que vão participar da etapa cearense segue até as 22 horas deste sábado, 15. Os corredores inscritos retiram seus kits na loja Live! do Shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu – Loja 2114, nível L2).
"Estamos muito contentes em oferecer uma experiência de corrida de rua de alto nível, com uma estrutura completa na Arena Live! e percursos que valorizam a beleza de Fortaleza, especialmente na meia maratona. O esgotamento das inscrições mostra a força e a consolidação do Circuito Live!RUN XP. Vamos proporcionar uma excelente experiência aos atletas desde a largada na madrugada até as atrações pós-prova no RioMar”, afirma Bruno Lustre, gestor de eventos da "Live!".
Depois de Fortaleza, a próxima etapa do Circuito Live! RUN XP 2025 no Nordeste será em Sergipe. No dia 23 de novembro tem LIVE! RUN XP Aracaju.
As inscrições para esta e todas as próximas etapas estão disponíveis pelo aplicativo Live! Experience ou pelo site www.liverun.com.br, o portal do circuito. Clientes XP têm 20% de desconto, além de outras vantagens exclusivas.
Calendário próximas Live! RUN XP 2025
- Fortaleza, 16/11 - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids
- Rio de Janeiro (RJ), 16/11 - 10 km, 5 km e Corrida Kids
- Belo Horizonte (MG), 20/11 - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids
- Aracajú (SE), 23/11 - 16 km, 8 km, 4 km e Corrida Kids
- Rio Branco (AC), 23/11 - 10 km, 5 km e Corrida Kids
- Niterói (RJ), 7/12 - 10 km, 5 km e Corrida Kids
- Foz do Iguaçu (PR), 7/12 - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids
