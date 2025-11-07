Tenista brasileira, Luisa Stefani chega ao WTA Finals de duplas

Tenista brasileira, Luisa Stefani chega ao WTA Finals de duplasAos 28 anos, Stefani é a primeira mulher brasileira a alcançar tal feito e a primeira atleta do tênis nacional a chegar ao jogo decisivo dos Finals desde 2017
A tenista brasileira Luisa Stefani continua fazendo história no circuito internacional. Nesta sexta-feira, 7, a paulistana e sua parceira, Tímea Babos, da Hungria, venceram Hsieh Su-wei, de Taiwan, e Jelena Ostapenko, da Letônia, nas semifinais do WTA Finals, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (5). O resultado, colocou a dupla húngaro-brasileira na decisão do torneio que reúne as oito melhores duplas do tênis feminino mundial.
Aos 28 anos, Stefani é a primeira mulher brasileira a alcançar tal feito e a primeira atleta do tênis nacional a chegar ao jogo decisivo dos Finals desde 2017. Naquela ocasião, o brasileiro Marcelo Melo foi vice-campeão das duplas no torneio masculino, também disputado entre os oito melhores.
"Estou muito orgulhosa de nós, foi uma partida muito dura, de muita luta no placar, um tipo de jogo diferente do que estávamos jogando nos últimos dias, um time diferente, elas têm ritmos e estilos distintos, mas nos mantivemos perto no placar, nos puxamos como um time no torneio todo até aqui, estou muito orgulhosa por ter avançado", disse Stefani.
Agora, Luisa Stefani e Tímea Babos aguardam a dupla vencedora do duelo da outra semifinal. Do outro lado da chave, a russa Veronika Kudermetova e a belga Elise Mertens enfrentam a tcheca Katerina Siniakova e a americana Taylor Townsend, número 1 e número 2 do mundo, respectivamente. O confronto será o último desta sexta-feira.
A decisão das duplas do WTA Finals será disputada neste sábado, em horário ainda a ser definido.
Como foi o jogo?
O jogo começou favorável para a dupla adversária de Luisa. Quebrando o segundo serviço da dupla húngaro-brasileira, Ostapenko e Su-wei abriram 3/1 no início da partida. Stefani e Babos reagiram, emendaram três games seguidos para virar o placar e defenderam a vantagem para fechar o primeiro set em 6/4.
No segundo set, o equilíbrio do duelo foi notável. As duas duplas quase não cometeram erros, perdendo apenas um serviço cada e, com 6/6 no placar, foram ao tiebreak. No desempate, o duelo seguiu acirrado, até que Babos e Stefani quebraram o terceiro serviço de Ostapenko e Su-wei, abrindo 4 a 2 no placar.
Administrando a vantagem, a dupla húngaro-brasileira tomou conta do jogo e garantiu sua vaga na final fechando o tiebreak em 7 a 5.