Tenista brasileira, Luisa Stefani chega ao WTA Finals de duplas

Luisa Stefani também disputou a final de Wimbledon em 2025 / Crédito: Reprodoção/X/Wimbledon

A tenista brasileira Luisa Stefani continua fazendo história no circuito internacional. Nesta sexta-feira, 7, a paulistana e sua parceira, Tímea Babos, da Hungria, venceram Hsieh Su-wei, de Taiwan, e Jelena Ostapenko, da Letônia, nas semifinais do WTA Finals, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (5). O resultado, colocou a dupla húngaro-brasileira na decisão do torneio que reúne as oito melhores duplas do tênis feminino mundial. Aos 28 anos, Stefani é a primeira mulher brasileira a alcançar tal feito e a primeira atleta do tênis nacional a chegar ao jogo decisivo dos Finals desde 2017. Naquela ocasião, o brasileiro Marcelo Melo foi vice-campeão das duplas no torneio masculino, também disputado entre os oito melhores.

(Colaborou João Bosco Neto/Especial para O POVO) Como foi o jogo? O jogo começou favorável para a dupla adversária de Luisa. Quebrando o segundo serviço da dupla húngaro-brasileira, Ostapenko e Su-wei abriram 3/1 no início da partida. Stefani e Babos reagiram, emendaram três games seguidos para virar o placar e defenderam a vantagem para fechar o primeiro set em 6/4. No segundo set, o equilíbrio do duelo foi notável. As duas duplas quase não cometeram erros, perdendo apenas um serviço cada e, com 6/6 no placar, foram ao tiebreak. No desempate, o duelo seguiu acirrado, até que Babos e Stefani quebraram o terceiro serviço de Ostapenko e Su-wei, abrindo 4 a 2 no placar.