Ronnie Coleman participa de evento em Fortaleza neste sábado, 15

Ronnie Coleman é o maior campeão do Mr. Olympia com oito conquistas (1998-2005) / Crédito: Reprodução/ Instagram; @ronniecoleman8

Octacampeão do Mr. Olympia, maior torneio de fisiculturismo do mundo, Ronnie Coleman, estará em Fortaleza (CE), neste sábado, 15, para o evento Armageddon Conference. O encontro acontecerá na academia Porão Norte, localizada na avenida Bezerra de Menezes, 1210, a partir das 9 horas. Além da presença do fisiculturista, o acontecimento promove palestras técnicas, debates sobre o mercado fitness e momentos de interação com o público. Junto de Coleman, estarão presentes outros nomes conhecidos do bodybuilding, como Phillip Rodrs, Ivano Paulo, José Góes, Haniel Fernandes, Adriano Antunes, Carlos Abdias e Charles Feijó.

"Trazer o Ronnie Coleman para conversar com atletas, técnicos e entusiastas é um marco para o nosso ecossistema. A Conference nasce para aproximar o Ceará das melhores referências do mundo e acelerar conhecimento aplicado ao treino e ao mercado", comenta. Já Junior Pagula, também organizador, atleta profissional e treinador, destaca a importância das palestras promovidas pelo acontecimento para a busca por uma vida mais saudável ou melhores práticas esportivas por parte dos fisiculturistas. "Montamos uma grade objetiva, focada em entrega prática: preparação, prevenção de lesões, nutrição, evolução de carreira e oportunidades no mercado fitness. É conteúdo para quem vive o esporte dentro e fora do palco", afirma.