Ex-Fisiculturista Ronnie Coleman participa de evento em Fortaleza neste sábado, 15

Além da presença do oito vezes campeão do Mr. Olympia, o acontecimento promove palestras técnicas, debates sobre o mercado fitness e momentos de interação com o público
Octacampeão do Mr. Olympia, maior torneio de fisiculturismo do mundo, Ronnie Coleman, estará em Fortaleza (CE), neste sábado, 15, para o evento Armageddon Conference. O encontro acontecerá na academia Porão Norte, localizada na avenida Bezerra de Menezes, 1210, a partir das 9 horas.

Além da presença do fisiculturista, o acontecimento promove palestras técnicas, debates sobre o mercado fitness e momentos de interação com o público. Junto de Coleman, estarão presentes outros nomes conhecidos do bodybuilding, como Phillip Rodrs, Ivano Paulo, José Góes, Haniel Fernandes, Adriano Antunes, Carlos Abdias e Charles Feijó.

Temas como: musculação, qualidade de vida e uso de esteroides anabolizantes, serão abordados durante as palestras.

Campeão da categoria Open Bodybuilding do Mr. Olympia entre 1998 e 2005, Ronnie Coleman aposentou-se das competições em 2007, após anos de treinos intensos, passou por diversas cirurgias nas costas, quadris e pernas. Mesmo longe das competições há quase duas décadas, o atleta ainda é um dos nomes mais conhecidos e celebrados do esporte.

Leandro Lopes, CEO e organizador do Armageddon, comenta que a vinda de Coleman é um marco para a modalidade no Ceará e afirma que o evento serve para colocar o estado próximo das melhores práticas do fisiculturismo.

"Trazer o Ronnie Coleman para conversar com atletas, técnicos e entusiastas é um marco para o nosso ecossistema. A Conference nasce para aproximar o Ceará das melhores referências do mundo e acelerar conhecimento aplicado ao treino e ao mercado", comenta. 

Já Junior Pagula, também organizador, atleta profissional e treinador, destaca a importância das palestras promovidas pelo acontecimento para a busca por uma vida mais saudável ou melhores práticas esportivas por parte dos fisiculturistas. 

"Montamos uma grade objetiva, focada em entrega prática: preparação, prevenção de lesões, nutrição, evolução de carreira e oportunidades no mercado fitness. É conteúdo para quem vive o esporte dentro e fora do palco", afirma.

"Queremos que cada participante saia com um plano: o que ajustar no treino, como cuidar da saúde a longo prazo e como transformar paixão em profissão sustentável", conclui.

Serviço:

Armageddon Conference

Data: sábado, 15 de novembro
Horário: a partir das 9h
Local: Academia Porão Norte – Avenida Bezerra de Menezes, 1210 – Fortaleza/CE
Conteúdo: Palestras e painéis sobre treinamento, performance e mercado fitness, com participação especial de Ronnie Coleman.


