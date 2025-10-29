João Fonseca perde para Khachanov e é eliminado do Masters 1000 de Paris

João Fonseca durante partida contra Denis Shapovalov / Crédito: Fabrice COFFRINI / AFP

O Brasileiro João Fonseca foi derrotado pelo russo Karen Khachanov, atual top 14 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6-1, 2-6 e 6-3 e está eliminado do Masters 1000 de Paris. A partida aconteceu na quadra central do Accor Hotels Arena nesta quarta-feira, 29. No domingo, 26, Fonseca conquistou o maior título da carreira até o momento, quando venceu o ATP 500 de Basileia, resultado que o levou ao top 30 do ranking mundial pela primeira vez. Além disso, o brasileiro chegava ao confronto embalado por uma vitória convincente sobre Denis Shapovalov.