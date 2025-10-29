João Fonseca perde para Khachanov e é eliminado do Masters 1000 de Paris

João Fonseca perde para Khachanov e é eliminado do Masters 1000 de ParisO brasileiro deve entrar em quadra novamente no ATP 250 de Atenas, na Grécia previsto para a primeira semana de novembro
O Brasileiro João Fonseca foi derrotado pelo russo Karen Khachanov, atual top 14 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6-1, 2-6 e 6-3 e está eliminado do Masters 1000 de Paris. A partida aconteceu na quadra central do Accor Hotels Arena nesta quarta-feira, 29.
No domingo, 26, Fonseca conquistou o maior título da carreira até o momento, quando venceu o ATP 500 de Basileia, resultado que o levou ao top 30 do ranking mundial pela primeira vez. Além disso, o brasileiro chegava ao confronto embalado por uma vitória convincente sobre Denis Shapovalov.
Khachanov fez um primeiro set de manual, vencendo por seis games a um. O atleta russo chegou a vencer cinco pontos consecutivos até que o brasileiro diminuiu a contagem. Mesmo assim, Fonseca não conseguiu ensaiar uma reação e perdeu o primeiro momento da partida.
O segundo set, contudo, mostrava que o brasileiro poderia igualar o nível da disputa. O Carioca de 19 abriu 3 a 0 nos primeiros games, com o adversário até conseguiu equilibrar o jogo, vencendo o quarto e o sexto game, mas, João Fonseca manteve a tranquilidade e conseguiu encerrar o set em uma parcial de 6 a 3.
No último e derradeiro set, o equilíbrio se manteve, com os atletas confirmando seus saques até o sétimo game. Neste momento da partida, Khachanov conseguiu um break point e assumiu a liderança do confronto, abrindo 5-3 na contagem. Sacando para confirmar a vitória, o russo até viu o rival lutando para manter o jogo vivo, mas conseguiu fechar a partida e garantiu a vitória.
Com o resultado, Karen Khachanov espera o duelo entre o australiano Alex de Minaur, top 6 do mundo, e o canadense Gabriel Diallo, 42 no ranking da ATP, para conhecer o adversário da próxima fase. Os tenistas se enfrentaram também nesta quarta-feira, 29.
Já João Fonseca, por sua vez, dá adeus ao Masters 1000 de Paris ainda na segunda rodada. O brasileiro deve entrar em quadra novamente no ATP 250 de Atenas, na Grécia, previsto para a primeira semana de novembro.
Além do torneio no mediterrâneo, Fonseca disputará uma partida de exibição contra Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, no dia 8 de dezembro.